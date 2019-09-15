Протестувальники в Гонконгу просять громадянство Великої Британії

Десятки тисяч протестувальників вкотре вийшли на вулиці Гонгконгу в неділю, 15 вересня. Виникли сутички з поліцією, у правоохоронців летіло каміння і пляшки із запальною сумішшю. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ і водомети.

Люди зібралися також на мітинг перед будівлею консульства Великої Британії (нагадаємо, саме Британія опікувалася Гонконгом до 1997 року). Демонстранти співали британський гімн і просили британський уряд сильніше тиснути на Пекін. Про це пише DW.

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Також активісти вимагали надати мешканцям Гонконгу британське громадянство. Вимога гостра, адже Китай завжди вважав Гонконг повністю своїм, а з 1 липня 1997 року територія перейшла з-під контролю Лондона до Пекіну.

Важливо, що всі, хто народився в Гонкону до 1 липня 1997, мають право отримати статус британського громадянина за кордоном. Такий паспорт, наприклад, дозволяє без візи в'їжджати до Британії, однак не дає його власникові право постійно там мешкати або працювати.

Hong Kong now in its 15th weekend in a row of anti-government protests. Chanting demonstrators filing through Wan Chai towards Central. pic.twitter.com/m6wVrbQJXF — Emma Clark (@emmaclarkuk) September 15, 2019

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