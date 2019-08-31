"Кладемо заповіти у рюкзаки та йдемо на протест": у Гонконгу чекають проголошення АТО

Після того, як активісти влаштували масовий перегляд фільму про Революцію Гідності в Україні – силовики Гонконгу почали затримувати лідерів протестів, які відбувалися в місті протягом минулих 5 років. Реакція мітингарів не забарилася, на вулицях почалися сутички.

Після переглядів українського фільму "Зима в огні", поліція почала затримувати громадян без причини прямо на вулицях, розповів глава проекту Free Hong Kong Center Артур Харитонов у коментарі 24 каналу.

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Зі слів експерта, Китай видав накази заарештувати усіх лідерів протестів за останні 5 років. Разом із цим, поліція у жорсткій формі заборонила виходити на протест 31 серпня. Заяви китайських політиків та затримання розлютили жителів міста і вони попри заборони вийшли на акцію протесту.

Поліція відреагувала жорстоко. В хід пішли не тільки газові шашки, травматична зброя, водні гармати та багато всього іншого. Протестувальники у свою чергу розпочали використовувати коктейлі Молотова та максимально протистояти поліції. По суті, їх дуже надихає те, що зараз вони встали з Україною пліч-о-пліч,

– сказав Харитонов.

Головною причиною такої реакції суспільства є порушення прав громадян, злочини уряду та агресія правоохоронних органів.

Заворушення у Гонконгу / Фото з іноземних ЗМІ

Загалом за час протестів постраждали тисячі людей, серед них безліч дітей, жінок та літніх людей. Поліція забивала громадян Гонконгу до реанімаційного стану. Одна з волонтерок, яка виносила постраждалих з лінії оборони, втратила око та зір через постріл поліції.

Гонконгці налаштовані дуже серйозно. Вони вийшли боротися до кінця. Люди розповідають, що їм вже нема чого втрачати. Кажуть: "ми кладемо заповіти у свої рюкзаки та виходимо на протест",

– передає глава Free Hong Kong Center.

Зараз Гонконгу загрожують введенням надзвичайного стану та проголошенням АТО. Це означає, що Китай отримає право ввести та застосувати спеціальні військові сили проти мітингарів (які не мають зброї). Наразі таких прецедентів ще не було.

Protesters have started another fire, this time outside SOGO in Causeway Bay. Police fired three rounds of tear gas in response. #hongkongprotests



Video: SCMP/Karen Zhang pic.twitter.com/uIRuNafZP5 — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) 31 августа 2019 г.

Protesters have moved what appeared to be a large spectator's stand to near to the police headquarters and used it as a barricade. #hongkongprotests



Video: SCMP/Karen Zhang pic.twitter.com/clIhDyShOM — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) 31 августа 2019 г.

Чому в Гонконгу протестують?Масові протести у Гонконгу почалися в першій половині червня – у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки в закон про екстрадицію. Ці поправи дозволили б видавати підозрюваних в скоєнні злочинів у материкову частину Китаю.



Мешканці міста вважають, що це буде вирішальний крок до підкорення Гонконгу материковому Китаю.



Згодом демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією проти учасників протестів жорстких дій, а також відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем. Та головне у протестах – це намір захистити демократію.