У Гонконгу близько двох мільйонів людей вийшли на нові акції протесту. Тепер вони вимагають повністю відмовитися від законопроекту про екстрадицію, а також – відставки губернатора.

Зазначимо, що напередодні мільйон людей вийшли на вулиці Гонконгу протестувати проти введення поправки до законопроекту про екстрадицію, уряд оголосив про припинення розгляду закону.

Що відомо про закон, проти якого протестують у Гонконзі?

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У чому суть законопроекту? Поправка про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя – це новий закон, який з 9 червня розглядав гонконгський парламент. Згідно з ним, підсудних дозволяли б екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та інші країни.

Протестувальники переконані, що завдяки цьому Китай зміг би репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.

Протести в Гонконгу

Проте після кровопролитних подій 12 червня, під час яких поліція застосувала щодо протестувальників перцевий газ, кийки та гумові кулі, уряд пішов на поступки. Та вже 16 червня активісти знову вийшли на вулиці Гонконгу, передає BBC. Тепер тисячі людей закликають до повної відмови від законодавства про екстрадицію, а ще – вимагають відставки керівника адміністрації Гонконгу Керрі Лам.







У Гонконгу знову протести/ фото Getty images

17 червня мільйони людей знову вийшли на протести

Близько двох мільйонів жителів Гонконгу взяли участь у вуличних протестах проти внесення змін до закону про екстрадицію. Зазначимо, що це один з найбільших протестів в історії Гонконгу.

Протести в Гонконзі: фото

Учасники маршу вийшли на демонстрацію з плакатами, у яких звинувачували Китай у вбивстві жителів Гонконгу. Натомість поліція застосувала проти демонстрантів перцевий газ і гумові кулі.

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Зазначимо, що Гонконг перейшов від Великої Британії під юрисдикцію Китаю ще у 1997 році. Але мегаполіс зберіг окрему адміністрацію, законодавство і судову систему. Його жителі користуються багатьма свободами, яких не мають китайці.

Пекін вже не вперше намагається прискорити процес інтеграції, який відповідно до домовленостей з британцями має тривати до 2047 року. П'ять років тому гонконці вийшли на масові протести проти намірів Китаю взяти під повний контроль виборчий процес в мегаполісі. Так звана революція парасольок тривала два з половиною місяці. Але зрештою мітингувальники не досягли заявлених цілей.