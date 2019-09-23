Протесты в Гонконге: митингующие крушат станции метро и торговые центры
Уже несколько месяцев в Гонконге продолжаются протесты, причиной которых стал закон об экстрадиции. В эти выходные протестующие прибегли к радикальным действиям, а полиция угрожает применить боеприпасы.
Причина протестов
Поправка к закону об экстрадиции, которую должны внести 12 июня 2019 года, могла бы заставить Гонконг выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашений об экстрадиции. Среди этих стран: Тайвань, Макао, континентальные части Китая и другие.
Протестующие считали, что подобный закон положит конец автономности Гонконга. Власти Гонконга пошла на уступки протестующим и отозвала законопроект 2 июля 2019 года. Но отказ власти от внесения поправки в закон не убедили митингующих остановить протесты. Теперь они требуют укрепления автономии Гонконга и отставки правительства.
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Вандализм на улицах Гонконга
На выходных 21-22 сентября протестующие дошли до вандализма: они начали уничтожать станции метро и торговые центры, сообщает CNN.
Под горячую руку демонстрантов попал торговый центр "New Town Plaza", в котором продавалась продукция китайского конгломерата продуктов питания Maxim's. Дочь основателя конгломерата Энни Ву Сук-чинг возмутила митингующих, так как критиковала их действия и высказывалась в защиту полицейских.
Протестующие уничтожают торговые центры
В Западной части Гонконга протестующие бросали в полицейских "коктейли Молотова", подожгли баррикады и разгромили станции метро.
Метро, изуродованное протестующими
Старший командир полиции Гонконга на брифинге для иностранных СМИ заявил, что уровень насилия достиг точки, "когда офицеры будут вынуждены использовать боеприпасы против протестующих для собственной защиты".
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По данным правозащитной организации "Amnesty international" с начала протестов в Гонконге в июне было арестовано более 1300 человек. В отчете, который опубликовала "Amnesty" утверждалось, что в 85% случаев к арестованным протестантам были применены силовые методы.
Протесты уже негативно сказались на китайской экономике: акции компании Xiaomi с июня потеряли всего 152 миллиарда долларов рыночной капитализации.
Гонконг – административный центр Китая. Он имеет автономию во всех вопросах, кроме тех, которые касаются обороны и внешней политики.
Ранее Гонконг был британской колонией, а в 1997 году перешел под юрисдикцию Китая.
Считается центром международных финансов и торговли. По показателям ВОВ Гонконг – самый богатый город Китая.