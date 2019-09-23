Протесты в Гонконге: митингующие крушат станции метро и торговые центры

Уже несколько месяцев в Гонконге продолжаются протесты, причиной которых стал закон об экстрадиции. В эти выходные протестующие прибегли к радикальным действиям, а полиция угрожает применить боеприпасы.

Причина протестов

Поправка к закону об экстрадиции, которую должны внести 12 июня 2019 года, могла бы заставить Гонконг выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашений об экстрадиции. Среди этих стран: Тайвань, Макао, континентальные части Китая и другие.

Протестующие считали, что подобный закон положит конец автономности Гонконга. Власти Гонконга пошла на уступки протестующим и отозвала законопроект 2 июля 2019 года. Но отказ власти от внесения поправки в закон не убедили митингующих остановить протесты. Теперь они требуют укрепления автономии Гонконга и отставки правительства.

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Вандализм на улицах Гонконга

На выходных 21-22 сентября протестующие дошли до вандализма: они начали уничтожать станции метро и торговые центры, сообщает CNN.

Под горячую руку демонстрантов попал торговый центр "New Town Plaza", в котором продавалась продукция китайского конгломерата продуктов питания Maxim's. Дочь основателя конгломерата Энни Ву Сук-чинг возмутила митингующих, так как критиковала их действия и высказывалась в защиту полицейских.