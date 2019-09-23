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      Протесты в Гонконге: митингующие крушат станции метро и торговые центры

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      Протесты в Гонконге продолжаются четвертый месяц
      Протесты в Гонконге продолжаются четвертый месяц / CNN

      Уже несколько месяцев в Гонконге продолжаются протесты, причиной которых стал закон об экстрадиции. В эти выходные протестующие прибегли к радикальным действиям, а полиция угрожает применить боеприпасы.

      Причина протестов

      Поправка к закону об экстрадиции, которую должны внести 12 июня 2019 года, могла бы заставить Гонконг выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашений об экстрадиции. Среди этих стран: Тайвань, Макао, континентальные части Китая и другие.

      Протестующие считали, что подобный закон положит конец автономности Гонконга. Власти Гонконга пошла на уступки протестующим и отозвала законопроект 2 июля 2019 года. Но отказ власти от внесения поправки в закон не убедили митингующих остановить протесты. Теперь они требуют укрепления автономии Гонконга и отставки правительства.

      Читайте также: Пекин поддержал снятие поправок скандального законопроекта об экстрадиции

      Вандализм на улицах Гонконга

      На выходных 21-22 сентября протестующие дошли до вандализма: они начали уничтожать станции метро и торговые центры, сообщает CNN.

      Под горячую руку демонстрантов попал торговый центр "New Town Plaza", в котором продавалась продукция китайского конгломерата продуктов питания Maxim's. Дочь основателя конгломерата Энни Ву Сук-чинг возмутила митингующих, так как критиковала их действия и высказывалась в защиту полицейских.

      Протестувальники нишать торгові центри
      Протестующие уничтожают торговые центры

      В Западной части Гонконга протестующие бросали в полицейских "коктейли Молотова", подожгли баррикады и разгромили станции метро.

      Метро, понівечене мітингувальниками
      Метро, ​​изуродованное протестующими

      Старший командир полиции Гонконга на брифинге для иностранных СМИ заявил, что уровень насилия достиг точки, "когда офицеры будут вынуждены использовать боеприпасы против протестующих для собственной защиты".

      Читайте также: Протестующие в Гонконге просят гражданство Великобритании

      По данным правозащитной организации "Amnesty international" с начала протестов в Гонконге в июне было арестовано более 1300 человек. В отчете, который опубликовала "Amnesty" утверждалось, что в 85% случаев к арестованным протестантам были применены силовые методы.

      Протесты уже негативно сказались на китайской экономике: акции компании Xiaomi с июня потеряли всего 152 миллиарда долларов рыночной капитализации.

      Гонконг – административный центр Китая. Он имеет автономию во всех вопросах, кроме тех, которые касаются обороны и внешней политики.
      Ранее Гонконг был британской колонией, а в 1997 году перешел под юрисдикцию Китая.
      Считается центром международных финансов и торговли. По показателям ВОВ Гонконг – самый богатый город Китая.

      blog_ava
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      Теги: Протесты в Гонконге Китай Протесты
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