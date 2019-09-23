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      Протести у Гонконзі: мітингувальники трощать станції метро і торгові центри

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      Протести у Гонконзі тривають четвертий місяць
      Протести у Гонконзі тривають четвертий місяць / CNN

      Вже кілька місяців у Гонконзі тривають протести, причиною яких став закон про екстрадицію. Цими вихідними протестувальники вдалися до радикальних дій, а поліція погрожує застосувати боєприпаси.

      Причина протестів

      Поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року, могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію. Серед цих країн: Тайвань, Макао, континентальні частини Китаю та інші.

      Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу. Влада Гонконгу пішла на поступки протестувальникам та відкликала законопроєкт 2 липня 2019 року. Але відмова влади від внесення поправки до закону не переконала мітингувальників зупинити протести. Тепер вони вимагають укріплення автономії Гонконгу та відставки уряду. 

      Читайте також: Пекін підтримав зняття поправок скандального законопроєкту про екстрадицію

      Вандалізм на вулицях Гонконгу

      На вихідних 21-22 вересня протестувальники дійшли до вандалізму: вони почали нищити станції метро та торгові центри, повідомляє CNN

      Під гарячу руку демонстрантів потрапив торговий центр "New Town Plaza", у якому продавалась продукція китайського конгломерата продуктів харчування Maxim's. Донька засновника конгломерату Енні Ву Сук-чинг обурила мітингарів, бо критикувала їхні дії та висловлювалась на захист поліціянтів.

      Протестувальники нишать торгові центри
      Протестувальники нищать торгові центри

      У Західній частині Гонконгу протестувальники кидали в поліціянтів "коктелі Молотова", підпалили барикади та розгромили станції метро.

      Метро, понівечене мітингувальниками
      Метро, понівечене протестувальниками

      Старший командир поліції Гонконгу на брифінгу для закордонних ЗМІ заявив, що рівень насильства досяг точки, "коли офіцери будуть змушені використовувати боєприпаси проти протестувальників для власного захисту".

      Читайте також: Протестувальники в Гонконгу просять громадянство Великої Британії

      За даними правозахисної організації "Amnesty international" з початку протестів у Гонконзі у червні було заарештовано понад 1300 людей. У звіті, який опублікувала "Amnesty" стверджувалось, що у 85% випадків до арештованих протестантів були застосовані силові методи.

      Протести вже негативно позначились на китайській економіці: акції компанії Xiaomi з червня втратили загалом 152 мільярди доларів ринкової капіталізації.

      Гонконг – адміністративний центр Китаю. Він має автономію у всіх питаннях, крім тих, які стосуються оборони та зовнішньої політики.
      Раніше Гонконг був британською колонією, а у 1997 році перейшов під юрисдикцію Китаю.
      Вважається центром міжнародних фінансів та торгівлі. За показниками ВВВ Гонконг – найбагатше місто Китаю.

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      Теги: Китай Протести у Гонконгу Протести
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