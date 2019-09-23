Протести у Гонконзі: мітингувальники трощать станції метро і торгові центри

Вже кілька місяців у Гонконзі тривають протести, причиною яких став закон про екстрадицію. Цими вихідними протестувальники вдалися до радикальних дій, а поліція погрожує застосувати боєприпаси.

Причина протестів

Поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року, могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію. Серед цих країн: Тайвань, Макао, континентальні частини Китаю та інші.

Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу. Влада Гонконгу пішла на поступки протестувальникам та відкликала законопроєкт 2 липня 2019 року. Але відмова влади від внесення поправки до закону не переконала мітингувальників зупинити протести. Тепер вони вимагають укріплення автономії Гонконгу та відставки уряду.

Читайте також: Пекін підтримав зняття поправок скандального законопроєкту про екстрадицію