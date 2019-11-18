"Боротьба за Гонконг": що розказують світові медіа про масштабні протести

Останні протести у Гонконзі стали менш передбачуваними та все більш небезпечними. Полем бою стають університетські містечка, а правоохоронці та студенти сходяться в сутичках у різних частинах міста. Що відбувається у Гонконзі зараз, чи виконає уряд умови протестувальників та чи безпечно відвідувати розхитаний мітингами Гонконг – у матеріалі 24 каналу.

Місто – поле бою

Al-Jazeera починає свій текст з розповіді про те, що у понеділок поліція Гонконгу прорвала барикади в університетському містечку, щоб заарештувати тих, кого загнали всередину після нічного хаосу. Ткож видання розповідає про спроби поліції здійснити штурм перед світанком.

Детально: Протести у Гонконгу: поліція застосовує силу та затримує студентів

Так кампус Політехнічного університету став ареною жорстоких сутичок між поліцією та протестувальниками. Деякі активісти намагалися втекти, але їх зупинили сльозогінним газом. Сотні залишилися всередині.

Видання зазначає: поліція здійснила велику кількість арештів, і це відбувалося "моторошно тихо".

Мітингувальники атакували правоохоронців з луків. Зокрема, у соцмережах шириться світлина поліцейського, з ноги якого стирчить стріла. Також у працівників поліції летіли різні важкі предмети та "бензинові бомби". Останні, зокрема, підпалювали все навколо, включаючи поліцейські бронеавтомобілі. Все це запускали за допомогою катапульт, дальність стрільби яких може сягати 40 метрів.

This video went viral on China's internet. HK looks like a battlefield tonight. Rioters attacked armored police vehicle with petrol bombs, causing it to catch fire.But police still exercise restraint. Police should be permitted to fire live rounds in this case to counter rioters. pic.twitter.com/dD9Qxl1AUf — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 17, 2019

Поліцейські відповідали водометами та сльозогінним газом. Таким чином цієї ночі Гонконг виглядав як поле бою. Офіційно лікарі повідомляли про 38 поранених протестувальників. Деякі з них зазнали опіків – їх полили з водометів струменями зі вмістом хімікатів.

У дворі університету 23-річний інженер-будівельник Джоріс заявив, що готовий потрапити до в'язниці в боротьбі проти уряду:

Протестувальники відреагували на дії поліції. Ми не відбивались так сильно, як могли б. Я був готовий до в'язниці. Ми боремося за Гонконг!

Президент університету заявив в онлайн-відео, що уклав перемир'я з поліцією, щоб дозволити протестувальникам мирно виїхати з кампусу. Хоча багато з тих, хто перебував на території навчального закладу, сказали, що не здадуться.

Ми потрапили в пастку тут, тому нам потрібно боротися до кінця. Якщо ми не воюємо, Гонконгу настане кінець,

– цитує видання 19-річного мітингувальника.

В іншій частині міста демонстранти блукали вулицями навколо популярних туристичних районів. Частина з них – озброєні "бензиновими бомбами". Інші копали тротуарну плитку та використовували цеглу для перекриття доріг. У центрі, в будинку корпоративних штабів та дизайнерських магазинів, офісні працівники також вийшли на вулиці.

Спалах насильства за останній тиждень дуже порушив життя в Гонконзі. Зокрема, через це перекрили тунель поруч із Політехнічним університетом і зупинили залізничне сполучення. Школи також закрили.

Як зазначає видання, більшість людей сподівається, що це скоро закінчиться, однак, з іншого боку, протестувальники вважають свої вимоги виправданими, тому все ще не відступають і, ймовірно, ми побачимо ще більший опір.

Що вимагають протестувальники у Гонконзі?- Повного відкликання законопроєкту про екстрадицію.

- Відмови від кваліфікації дій протестувальників як "повстання".

- Звільнення всіх політв’язнів та заарештованих.

- Відставку глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

- Проведення незалежного розслідування, щоб з'ясувати, чи не були дії поліції під час розгону протестів раніше надмірно жорстокими.

Напередодні на вулицях міста, неподалік від університету, зафіксували солдатів з Народно-визвольної армії Китаю. Вони вийшли зі своїх казарм, щоб допомогти прибирати барикади та сміття, яке скупчилося внаслідок акцій протестів.

Присутність у місті китайських солдатів, навіть для очищення вулиць, ризикує розпалити суперечку про статус Гонконгу як автономної зони. Китайські війська з'явилися на вулицях Гонконгу лише один раз з 1997 року, щоб допомогти впоратися з руйнівними наслідками тайфуну.

Керівництво в Гонконгу своєю чергою не змогло відповісти на "дуже серйозні побоювання" щодо посилення контролю з боку Пекіна.

Уряд міста вирішив ставитися до цього, як до звичайної справи і не мав бажання вести переговори чи прислухатися до вимог протестувальників. Зрештою, там повинно бути якесь політичне рішення,

– резюмує Al-Jazeera з посиланням на експертів.

Що відбувається у Гонконзі: відео

Облога університету та побоювання репресій

Хаос знову змусив Гонконг виглядати в телевізійних образах більше як зона війни, ніж фінансовий центр, пише Bloomberg. Ознаки розладу були очевидні: уряд наказав школам шостий день залишатися закритими, великий тунель, що зв'язує район Коулун з островом Гонконг, закритий також.

Ми повинні ризикнути. У нас немає альтернативи,

– заявив виданню 26-річний протестувальник.

Деяких членів протестного руху попередили, що облога може закінчитися масштабним кровопролиттям.

Посилення насильства змусило багато великих університетів скасувати весь семестр і призвело до відміни занять у дорогих приватних школах Гонконгу. Незліченні значні події, музичні фестивалі та концерти були скасовані чи перенесені.

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Протести підтримали на рівні зі студентами й "білі комірці" та люди, яких не надто цікавить політика. Однак зараз вони хочуть показати світові та уряду, що "будуть боротися за Гонконг".

Це – політична проблема, яка потребує політичного рішення... Але коли насильство доходить до того, що протестувальники кидають сотні "бензинових бомб", а луки та стріли ранять людей, настає момент, коли ти не можеш цього відпустити,

– цитує видання колишнього керівника Бюро кримінальної розвідки поліції Гонконгу.

Уряд міста при цьому наполягає на тому, що не поступатиметься жодним подальшим політичним вимогам. Хоч і тактика протестування починає призводити до більш жорстоких протистоянь.

Чи безпечно відвідувати Гонконг прямо зараз?

Гонконгці протестують вже понад п’ять місяців, а демонстрації стають все більш жорстокими та руйнівними. Проте керівництво міста стверджує: Гонконг все ще відкритий для бізнесу. CNN аналізує, чи все ж безпечно його відвідувати. Отже, що потрібно знати, якщо ви плануєте поїздку до Гонконга.

Гонконг, як правило, легке місце для подорожі. Тут мало людей володіють автомобілями, оскільки громадський транспорт дешевий і ефективний.



Акції стають все більш жорстокими

Система складається з сучасного метрополітену, великої кількості автобусних маршрутів, залізниці в передмістях, поромів на віддалені острови та трамвая. "Аеропорт-експрес" доставить вас з аеропорту до центру міста за менш ніж 30 хвилин за приблизно 14 доларів. Uber доступний, але він не настільки популярний, як у США.

Однак протести, особливо ті, що не санкціоновані з поліцією та владою, можуть дуже ускладнити шлях до місця призначення. Наприклад, на початку жовтня влада закрила магістральну залізницю. Періодично наземний транспорт завмирає через протести.

Акції, як правило, організовуються в Інтернеті, часто в Telegram, тому туристам важко дізнатися, коли саме вони заплановані.



Сутички між правоохоронцями та протестувальниками у Гонконзі тривають

Коли акції починаються, влада швидко закриває залізничні вокзали, тоді як автобуси змушені домовлятися з протестувальниками, щоб мати можливість переїхати. Транспортна інфраструктура міста також стала мішенню для мітингувальників, які практикують перекриття доріг. До того ж, потяги та автобуси періодично ламають вандали.

Більшість протестів швидко виникають, здавалося б, без попередження, у різних частинах міста. Консульства рекомендують слідкувати за місцевими новинами та повідомленнями поліції, щоб уникнути демонстрацій.

Якщо ви потрапили на місце сутичок мітингувальників з правоохоронцями, намагайтеся не опинитися між двома сторонами, оскільки це – найнебезпечніше місце.

Важливо також знати, що закон Гонконгу дозволяє поліції зупиняти будь-кого на вулиці та просити показати документи.



Правоохоронці запускають струмені з хімікатами з водометів

Для тих, хто бажає приїхати до міста, може враховувати, що квитки на літак та номери в готелі зараз дешевші. Також фактично відсутні черги до туристичних місць та на події, які відкриті для відвідувачів.

Основні визначні пам'ятки міста залишаються відкритими. Місцевий Діснейленд також відкритий для туристів.

І, незважаючи на масштабні сутички, влада Гонконгу запевняє: "Основи та інституційне підгрунтя місцевої економіки та суспільства залишаються сильними".



Що відомо про протести у Гонконзі