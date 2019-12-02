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      Поддержка протестующих в Гонконге: Китай ответил США санкциями

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      Китай ввел против США санкции / dw.com

      Китайские власти ввели санкции против США и некоторых неправительственных организаций со штаб-квартирами, расположенными в США. Так Китай отреагировал на американские законы по поддержке протестующих в Гонконге.

      Санкции китайские власти объясняют якобы "безответственным поведением" Вашингтона и вмешательством во внутренние дела Китая, связанные с Гонконгом, сообщили в китайском МИД.

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      Какие санкции ввел Китай

      • Местные власти приостановили рассмотрение запросов на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетами.
      • Санкции ввели также против некоммерческих организаций, а именно: Human Rights Watch, Национального фонда демократии и Freedom House. Их власть Китая обвиняет в поддержке протестов в Гонконге.

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      О реакции США на протесты в Гонконге

      Дональд Трамп, несмотря на протесты китайских властей, подписал два закона, направленных на защиту прав человека и демократии в Гонконге.

      • Первый закон о правах человека и демократии в Гонконге обязывает Государственного секретаря Майка Помпео раз в год подтверждать, что в Гонконге сохраняется достаточный уровень автономии. США взамен смогут предоставлять Гонконгу особый торговый статус.
      • Второй – запрещает продажу определенных средств для сдерживания толпы полицейским силам Гонконга. Среди них – слезоточивый газ, резиновые пули и электрошокеры.

      О протестах в Гонконге

      • Поводом для начала митингов стала поправка к закону об экстрадиции, которую должны внести 12 июня 2019 года. Она могла бы заставить Гонконг выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашений об экстрадиции. Протестующие считали, что такой закон положит конец автономности Гонконга.
      • Акции протеста, которые не утихают уже более 4 месяцев, возобновились с новой силой. Местную администрацию поддерживает Китай. До границы с Гонконгом Пекин даже направил дополнительные воинские подразделения под предлогом якобы учений, однако в мегаполис они пока не заходят.
      • Китайские власти последние 10 лет пытается ускорить процесс интеграции бывшей британской колонии в свой состав. Но гражданам Гонконга, привыкшим к британским демократическим свободам, не нравятся авторитарные методы и жесткий контроль со стороны Пекина. По договоренности с Великобританией окончательная интеграция Гонконга в состав Китая должна состояться в 2047 году.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости США Новости политики Китай Протесты в Гонконге
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