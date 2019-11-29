США против Китая: зачем Трамп открыто встал на сторону оппозиции

Президент США Дональд Трамп неожиданно подписал законы о поддержке протестующих в Гонконге. Это решение возмутило официальный Пекин и может существенно повлиять на дальнейшие торговые и опасные переговоры с КНР. Почему именно сейчас и какие могут быть последствия - в материале 24 канала.

Рука помощи Трампа

Дональд Трамп подписал единогласно проголосованный Сенатом (за исключением одного конгрессмена в Конгрессе) “Акт прав человека и Демократии в Гонконге”, который поддерживает демонстрантов и обязывает Госдепартамент США проводить оценивание уровня автономии на этой территории. Если окажется, что Гонконг недостаточно автономен в своих политических и экономических делах, предусмотрено введение санкций. Кроме этого, “Акт защиты Гонконга” запрещает экспорт в Гонконг слезоточивого газа, резиновых пуль перцового спрея, защитного снаряжения. Это все использует местная полиция против демонстрантов. Если лица из Движения Сопротивления подвергаются политически мотивированным преследованиям и арестам, визовым офицерам рекомендовано не отказывать им в визах.



Один из лидеров акций протеста Джошуа Вонг / Фото: Getty Images

Этим правилом уже воспользовался один из лидеров протеста и группы “Демосисто” Джошуа Вонг. Он побывал в Соединенных Штатах, чтобы рассказать американским политикам о ситуации в Гонконге, где беспокойно уже почти полгода. Администрация территории во главе с Кэрри Лам продвигала законопроект об экстрадиции нарушителей закона в Китай, где справедливый суд не мог быть гарантирован. Его отзыв не остановили протесты, они перешли в более жесткую стадию открытого противостояния с полицией и спецназовцами.

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Несколько дней назад, участники акций протеста возвели баррикады вокруг Политехнического Университета, где произошли последние масштабные столкновения. Когда все закончилось, университет испытал серьезные разрушения. Шесть сотен человек оставили его и сдались полиции, когда стало ясно, что продержаться дольше не получится. Из них более двух сотен них были несовершеннолетними, которых отпустили сразу, других 400 человек – задержали. Общее количество активистов за решеткой за все время – около шести тысяч. Многим инкриминируется “восстание”, что может вылиться в серьезные приговоры суда. Протестующие имеют 5 основных требований к правительству: отставка лидера Кэрри Лам, расследования применения силы со стороны полиции, амнистия всем задержанным активистам, снятия обвинения в “восстании”, отзыв закона об экстрадиции (выполнено).

В такой напряженной ситуации состоялись выборы в местные советы, где демократические кандидаты одержали значительную победу, подвинув сторонников Китая. Хотя эти советы имеют ограниченные полномочия и скорее совещательную функцию, районы под руководством демократических сил – яркая демонстрация желания Гонконга к большей автономии и в перспективе – к независимости.

Гонконг

Должен полностью войти в состав Китая в 2047 году, согласно договоренностям с Великобританией от 1999 года и КНР намерена выполнить соглашение до конца. Пока неясно, потеряет ли территория свои свободы, которых почти не существует на материковой КНР. Среди них – свобода прессы, слова, собраний, протестов. Впрочем, влияние китайских властей на все происходящее в Гонконге остается значительным.

Например, глава Гонконга избирается голосами 1200 людей, где есть большая доля сторонников Китая. Но для формального вступления в должность, нужно получить одобрение по Пекину. И метрополия сейчас недовольна как своим главным представителем в Гонконге, так и самой главой администрации Кэрри Лам. И планирует обоих изменить.



Политехнический университет Гонконга после конца противостояния / Фото: Getty Images

Закон в защиту Гонконга: добро или зло?

Новые законы имеют две стороны. Во-первых, это открывает для протестующих пути для получения моральной и дипломатической поддержки, в частности со стороны ЕС. Они будут иметь на что опереться в своих требованиях и апеллировать к Соединенным Штатам относительно дальнейшей защиты их прав против правительства.

Но несмотря на очевидные благие намерения, законы в поддержку Гонконга могут и навредить, потому что втягивают регион в торговое противостояние США и КНР. Понятно, что Пекин возмущен принятием закона и обещает противостоять его воплощению. Важно, что автономный регион пока исключен из тарифов и таможенных обязательств, которые возложены на Китай в продолжающейся торговой войне. Это может измениться, если Гонконг потеряет специальный автономный статус, а с ним – статус “свободного”, беспошлинного порта. Международные компании и банки переедут в другие финансовые центры, такие как Сингапур, Токио или Сеул. Это серьезно ударит по экономике Гонконга, которая из-за протестов впервые за последнее время ушла в рецессию.

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Только американских фирм там 1344, 278 из них имеют в городе свои центральные офисы. С Гонконгом у Америки самый большой торговый баланс в мире – $33 миллиарда в 2018 году. Несмотря на это, Американская Торговая Палата в Гонконге в своем заявлении, отметила:

Любое одностороннее изменение американской торгово-экономической политики в отношении Гонконга может негативно повлиять на отношения двух сторон и на собственные интересы США

Другими словами, подписанные президентом Трампом законы могут наоборот, усугубить региональную ситуацию и помешать достижению соглашения о конец торговой войны с Китаем.

Посол США в Китае Терри Бренстед был вызван в МИД Китая для объяснения ситуации с точки зрения Пекина, заявив, что готовы к любому сценарию. “Поднебесная” сейчас находится под огнем критики со всего мира из-за утечки информации о преследования уйгуров и других мусульманских народностей в китайской провинции Синьцзян. Пекин обвиняют в создании “концентрационных лагерей”, где мусульман насильно учат коммунистической идеологии.

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Поддержка Вашингтоном автономного города может спровоцировать новые проблемы в отношениях между Пекином и Соединенными Штатами, которые всеми силами пытаются закончить торговую войну. Она началась почти одновременно со вступлением в должность президента Дональда Трампа и длится уже 15 месяцев. Пройдя через несколько раундов обоюдных обвинений, повышения тарифов и наложения пошлин, оба правительства уже почти достигли потенциального "мирного соглашения". В октябре, Трамп и глава правительства КНР Лю Хе подписали предварительную договоренность в Овальном кабинете Белого дома. Последние новости говорят, что две стороны разделяет совсем немного.

Несмотря на это, скептицизм в отношении способности заключить действующее соглашение остается и поддержка Гонконга может лишь увеличить его. И хотя пока официальный Пекин говорит, что новая ситуация не повлияет на поиск договоренностей и никто не собирается рисковать на финальной стадии. Впрочем, нет никакой гарантии, что мнение Пекина не изменится с течением времени. КНР максимально выигрывает от мировой глобализации и свободного движения товаров, людей и услуг в мире. Пекин формально вписывается в порядок, созданный США и на самом деле не хочет ничего менять состоянию на сейчас.

Кроме торговли, две страны имеют нерешенную технологическую спор. Вашингтон запретил продажу на территории Америки продукции китайских технологических компаний из-за опасения, что они получают доступ к американским технологиям именно через Гонконг. Он и станет первой жертвой, если Америка введет обещанные новыми законами санкции.

Не стоит забывать и о роли России в отношениях между США и КНР. Москва имеет свои интересы в регионе. Сейчас, отношения с Китаем у РФ очень хорошие и нацелены на дальнейшее улучшение, увеличение товарооборота. Их объединяет противостояние Западу в целом и Соединенным Штатам в частности. Для РФ очень важен доступ к китайскому рынку, товарооборот между двумя странами увеличился на 30% за два года, достигнув $100 млрд. Две страны связаны десятками двусторонних договоров.

Если в дальнейшем Россия выберет Китай, это ослабит позиции США в мире. Что же делать Гонконгу? Он сможет обратиться в Европейский Союз. Это стало понятно, когда евродипломаты поддержали принятие в США новых законов на защиту автономии. “Гонконг может рассчитывать на ЕС в сложные времена”, – заявил Гуннар Виганд, директор отдела Азии и Тихого Океана в Европейской службе внешних связей. Визит состоялся в рамках усиления кооперации между Гонконгом и Евросоюзом. Брюссель неоднократно призывал уважать верховенство права и автономию Гонконга и отмечал, что фундаментальные свободы Гонконга заложены в принципе “одна страна – две системы”. Экономически, Европа – третий торговый партнер Гонконга в прошлом году.

Сейчас трудно предсказать, как будут развиваться события, хотя протесты в Гонконге продолжаются. Законы, подписанные Дональдом Трампом, могут стать решающим фактором так и не достичь своей цели. Их эффективность может оценить только время. Будущее покажет, что выберет Китай: спокойствие в Гонконге или окончания экономической войны с Соединенными Штатами. Нельзя исключать и того, что Пекин попытается делать это параллельно.

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