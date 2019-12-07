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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      По меньшей мере 10 украинцев депортируют из Гонконга, – СМИ

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      Иллюстративное фото

      Граждан Украины задерживают в аэропортах Гонконга и готовят к депортации. Даже тех, кто имеет все законные основания для пребывания в мегаполисе.

      Об этом сообщила активистка Екатерина Самара, которую отправили домой сразу после прилета, сообщает TK Media.

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      Когда на пропускном пункте в аэропорту пограничники увидели герб Украины на ее паспорте, то попросили пройти в отдельное помещение для проверки документов. Там женщину допросили.

      После этого заставили подписать документ о том, что она не может въезжать в Гонконг. По словам Самары, похожую процедуру применили еще к по крайней мере 10-ти украинцам.

      Активисты предполагают, что власти Гонконга могла пойти на крайние меры из-за того, что пророссийские и прокитайские СМИ пытаются раздуть скандал вокруг участия украинцев в массовых протестах, которые продолжаются в мегаполисе с июня 2019 года.

      На последних, в частности, видели членов украинской организации "Гонор". Их прокитайские СМИ уже назвали неонацистами.


      Скриншот из материала Global Times

      Что известно о протестах в Гонконге

      Гонконгцы пытаются освободиться из-под авторитарного гнета материкового Китая. Гонконг – это отдельный административный район КНР, который географически отделен от материковой части страны.

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      Гонконг существует по своим законам и по своей системе, когда авторитарный Китай пытается всячески давить на него. Гонконг считают неким "островом свободы и демократии" по сравнению с тем, что происходит на метериковий части Китая.

      Протести у Гонконгу
      Протесты в Гонконге в цифрах / Инфографика 24 канала

      Еще в июле 2019 года тысячи гонконгцев вышли на протесты после попыток принять новый закон об экстрадиции преступников с территории Гонконга на материковый Китай, где существуют жестокие наказания, в частности смертная казнь. Гонконгцы начали бить тревогу, что таким образом Китай может их преследовать.

      Больше о протестах в Гонконге – читайте здесь.

      Тревожные кадры протестов в Гонконге – смотрите видео 24 канала:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Протесты в Гонконге Протесты
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