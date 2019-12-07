По меньшей мере 10 украинцев депортируют из Гонконга, – СМИ

Граждан Украины задерживают в аэропортах Гонконга и готовят к депортации. Даже тех, кто имеет все законные основания для пребывания в мегаполисе.

Об этом сообщила активистка Екатерина Самара, которую отправили домой сразу после прилета, сообщает TK Media.

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Когда на пропускном пункте в аэропорту пограничники увидели герб Украины на ее паспорте, то попросили пройти в отдельное помещение для проверки документов. Там женщину допросили.

После этого заставили подписать документ о том, что она не может въезжать в Гонконг. По словам Самары, похожую процедуру применили еще к по крайней мере 10-ти украинцам.

Активисты предполагают, что власти Гонконга могла пойти на крайние меры из-за того, что пророссийские и прокитайские СМИ пытаются раздуть скандал вокруг участия украинцев в массовых протестах, которые продолжаются в мегаполисе с июня 2019 года.

На последних, в частности, видели членов украинской организации "Гонор". Их прокитайские СМИ уже назвали неонацистами.



Скриншот из материала Global Times

Что известно о протестах в Гонконге

Гонконгцы пытаются освободиться из-под авторитарного гнета материкового Китая. Гонконг – это отдельный административный район КНР, который географически отделен от материковой части страны.

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Гонконг существует по своим законам и по своей системе, когда авторитарный Китай пытается всячески давить на него. Гонконг считают неким "островом свободы и демократии" по сравнению с тем, что происходит на метериковий части Китая.



Протесты в Гонконге в цифрах / Инфографика 24 канала

Еще в июле 2019 года тысячи гонконгцев вышли на протесты после попыток принять новый закон об экстрадиции преступников с территории Гонконга на материковый Китай, где существуют жестокие наказания, в частности смертная казнь. Гонконгцы начали бить тревогу, что таким образом Китай может их преследовать.

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Тревожные кадры протестов в Гонконге – смотрите видео 24 канала: