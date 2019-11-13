Ігор "Тополя" Мазур повернувся до України, – Геращенко

Нещодавно затриманий у Польщі та згодом відпущений на поруки український активіст, доброволець і ветеран війни на Донбасі Ігор Мазур повернувся до України.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму фейсбуці. За його словами, таке стало можливим завдяки чіткій і професійній роботі органів української влади, а саме з боку:

– Офісу Президента,

– Офісу Омбудсмена,

– українських дипломатів,

– народних депутатів,

– МВС,

– Нацполіції.

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Окрему подяку Геращенко висловив послу України в Польщі Андрію Дещиці.

Крім того, він підкреслив, що звільненню Мазура посприяло й те, що українське бюро Інтерполу за дорученням очільника МВС Арсена Авакова надіслало пакет документів, які прямо свідчили про зловживання Росією своїм правом звернення до цієї міжнародної організації.

"Це невеличка, але перемога в гібридній війні, що веде проти нас Російська Федерація", – наголосив Геращенко.

До слова, найближчим часом Ігоря Мазура мають ще виключити зі списків Інтерполу. Відповідне прохання офіційний Київ подав ще в суботу, 9 листопада – саме цього дня затримали в Польщі Ігоря Мазура.

Що відомо про справу Ігоря Мазура

9 листопада у Польщі затримали добровольця, ветерана війни на Донбасі, працівника Секретаріату уповноваженого Ради з прав людини Ігоря Мазура (позивний "Тополя"). Він мав відвідати офіційний захід на запрошення польської сторони, проте прикордонники затримали його на запит Росії через Інтерпол.

Як пояснила віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська, затримання Мазура – лише технічне виконання Польщею міжнародних зобов'язань і українець "став жертвою дій східних сусідів", які внесли його до бази Інтерполу. За її словами, Мазура внесли до реєстру затримань Інтерполу російські спецслужби. В УНА-УНСО, зі свого боку, розповіли, що Мазура затримали на запит Слідчого комітету РФ, який подав українця у міжнародний розшук – мовляв, той брав участь у боях у Першій чеченській війні проти федеральних російських військ.

До Мазура спершу не допускали нікого з українських дипломатичних представників у Польщі. Проте згодом консул України в Любліні Юрій Кучерявий усе ж провів з ним зустріч. А наступного дня, 10 листопада, Мазура вже відпустили на поруки українського диппредставника. Також у Польщі запевнили, що йому тут не обиратимуться запобіжний захід.

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