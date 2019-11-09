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      Чи екстрадують до РФ – залежить від польського суду: український консул зустрівся з Мазуром

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      Ігоря Мазура затримали у Польщі
      Ігоря Мазура затримали у Польщі / Фото з фейсбука Людмили Денісової

      Український консул зустрівся з затриманим у Польщі на вимогу Росії українським активістом і добровольцем Ігорем Мазуром. Спілкувалися з ним щодо комплексу заходів для юридичного захисту. На жаль, деталі справи консулам не відомі, а питання екстрадиції українця до РФ вирішуватиме польський суд.

      "Консул України негайно виїхав до затриманого громадянина України та зустрівся з ним", – розповів заступник директора департаменту, начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич. Про це розповіли в агентстві Інтерфакс-Україна.

      Усі деталі інциденту: На вимогу Росії в Польщі затримали ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура

      За словами Кирилича, консул надав необхідну консультацію й обговорив із Мазуром питання щодо адвокатського захисту. Загалом "опрацьовується комплекс питань щодо захисту прав затриманого громадянина України", – наголосив Кирилич.

      Консул України в Любліні Юрій Кучерявий підтвердив, зустріч Консула Генерального консульства України в Любліні з Ігорем Мазуром". "Він був на перетині кордону. Надав необхідні роз'яснення", – сказав Кучерявий, як пише РБК-Україна.

      На сайті УНСО розповіли, що Ігоря Мазура затримали на запит Слідчого комітету РФ, який подав українця у міжнародний розшук – мовляв, той брав участь у боях у Першій чеченській війні проти федеральних російських військ. Зауважимо, що саме за таким звинуваченням у Росії затримали й засудили Миколу Карпюка та Станіслава Клиха. 

      Ігор Мазур на псевдо "Тополя" – колись один із лідерів УНА-УНСО, згодом очолював осередок "Правого сектора" на Київщині, брав участь в акціях протесту "Україна без Кучми", Помаранчевій революції, Революції Гідності. На Донбасі служив у складі ЗСУ в 2014 – 2015 роках.

      Зараз Мазур – співробітник Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, помічник народної депутатки від партії "Голос" Соломії Бобровської.

      До слова, в УНСО кажуть, що до Польщі Мазур їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек. За даними ж консула Кучерявого, Мазур приїхав до Польщі на запрошення знайомих.

      Чи екстрадують українця з Польщі до Росії – вирішуватиме польський суд. Наразі українським консулам навіть не відомо, за якою статтею затримали Мазура.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини Польщі Новини Росії Війна на Донбасі Добровольці Інтерпол Новини України
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