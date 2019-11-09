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      Экстрадируют ли в РФ – зависит от польского суда: украинский консул встретился с Мазуром

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      Игоря Мазура задержали в Польше
      Игоря Мазура задержали в Польше / Фото из фейсбука Людмилы Денисовой

      Украинский консул встретился с задержанным в Польше по требованию России украинским активистом и добровольцем Игорем Мазуром. Общались с ним по комплексу мер для юридической защиты. К сожалению, детали дела консулам неизвестны, а вопрос экстрадиции украинца в РФ будет решать польский суд.

      "Консул Украины немедленно выехал к задержанному гражданину Украины и встретился с ним", – рассказал заместитель директора департамента, начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич. Об этом рассказали в агентстве Интерфакс-Украина.

      Все детали инцидента: По требованию России в Польше задержали ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура

      По словам Кирилича, консул предоставил необходимую консультацию и обсудил с Мазуром вопросы адвокатской защиты. В целом "прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины", – подчеркнул Кирилич.

      Консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый подтвердил встречу консула Генерального консульства Украины в Люблине с Игорем Мазуром. "Он был на пересечении границы. Предоставил необходимые разъяснения", – сказал Кучерявый, как пишет РБК-Украина.

      На сайте УНСО рассказали, что Игоря Мазура задержали по запросу Следственного комитета РФ, который подал украинца в международный розыск – мол, тот участвовал в боях в Первой чеченской войне против федеральных российских войск. Заметим, что именно по такому обвинению в России задержали и осудили Николая Карпюка и Станислава Клиха.

      Игорь Мазур по псевдо «Тополь» – некогда один из лидеров УНА-УНСО, впоследствии возглавлял ячейку "Правого сектора" на Киевщине, участвовал в акциях протеста "Украина без Кучмы", Оранжевой революции, революции Достоинства. На Донбассе служил в составе ВСУ в 2014 – 2015 годах.

      Сейчас Мазур – сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, помощник народного депутата от партии "Голос" Соломии Бобровской.

      К слову, в УНСО говорят, что в Польшу Мазур ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек. По данным же консула Кучерявого, Мазур приехал в Польшу по приглашению знакомых.

      Экстрадируют ли украинца из Польши в Россию – будет решать польский суд. Сейчас украинским консулам даже не известно, по какой статье задержали Мазура.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Новости Польши Интерпол Добровольцы
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