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      По требованию России в Польше задержали ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура

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      Игоря Мазура задержали в Польше по требованию России
      Игоря Мазура задержали в Польше по требованию России / Фото с фейсбук-страницы Игоря Мазура

      В Польше задержали добровольца, ветерана войны на Донбассе, работника Секретариата уполномоченного по правам человека Игоря Мазура (позывной "Тополя"). Он должен был посетить официальное мероприятие по приглашению польской стороны, однако пограничники задержали Мазура по запросу России через Интерпол.

      "Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашему побратиму. Но в этой ситуации решительную позицию должно занять наше государство, за свободу, независимость, территориальную целостность которой друг Тополя боролся не один десяток лет", – говорится в сообщении на фейсбук-странице "Движения сопротивления капитуляции ".

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      Там призвали МИД вмешаться в ситуацию и способствовать немедленному освобождению Мазура.

      "А польскую сторону призываем прекратить выполнять российские инструкции – Москва это не оценит. Ведь может случиться, что российская сторона поступит с польскими гражданами так же, как польская поступила с Игорем Мазуром", – добавили авторы сообщения.

      Заметим, что Мазур является помощником народного депутата от партии "Голос" Соломии Бобровской. Она уточнила, что польские пограничники задержали бойца по требованию России через Интерпол.​

      К Мазуру не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук. Он добавил, что 11 ноября предварительно в городе Холм будет решаться вопрос о заключении бойца под стражу для экстрадиции (выдаче) в Россию.

      Народный депутат Игорь Гузь сообщил, что разговаривал о задержании бойца с генконсулом Украины в Люблине Василием Павлюком. Ситуация на контроле, но требует немедленного вмешательства генпрокурора Руслана Рябошапки и министра юстиции Дениса Малюськи. По словам Гузя, оба должны оперативно обратиться к генпрокурору Польши Збигневу Зёбро с аргументами и требованием освобождения Мазура.

       
      Омбудсмен Людмила Денисова подтвердила, что к Мазуру не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. А также – то, что 11 ноября в городе Холм будет решаться вопрос о заключении Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию.

      Что известно об Игоре Мазуре?

      • В 2014 году был руководителем "Правого сектора" Киевщины и начальником штаба 24-й сотни "Самообороны Майдана" во время Революции Достоинства. С мая 2014 года воевал в зоне АТО на Донбассе.
      • С апреля 2015 года – офицер ВСУ, командир роты, заместитель начальника штаба разведывательного батальона в секторе "М".
      • С ноября 2016 года после демобилизации Мазур стал заместителем председателя партии "УНА-УНСО" и заместителем главного командира УНСО.
      • С июня 2017 года – председатель общественной организации "Межиморье", пропагандирующей сотрудничество государств Балто-Черноморского региона (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия).
      • Заметим, что в 1990-х годах Мазур воевал на стороне Грузии против российских оккупантов в Абхазии. Там был командиром украинского батальона "Арго"). Вероятно, этот факт и стал причиной запроса России на задержание и выдачу Мазура.
      • Мазур – кавалер украинского ордена "За мужество" III степени (получил в 2007 году от Президента Украины Виктора Ющенко) и – грузинского ордена Вахтанга Горгасали III степени (получил в 1993 году от президента Эдуарда Шеварднадзе).
      • Имеет также медаль "За оборону Мариуполя" от командующего ОК "Юг" (2015).
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Людмила Денисова Игорь Мосийчук Партия Голос Интерпол Украина – Россия Новости Польши Операция Объединенных сил Война на Донбассе Добровольцы Вооруженные силы Украины
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