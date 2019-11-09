По требованию России в Польше задержали ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура

В Польше задержали добровольца, ветерана войны на Донбассе, работника Секретариата уполномоченного по правам человека Игоря Мазура (позывной "Тополя"). Он должен был посетить официальное мероприятие по приглашению польской стороны, однако пограничники задержали Мазура по запросу России через Интерпол.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашему побратиму. Но в этой ситуации решительную позицию должно занять наше государство, за свободу, независимость, территориальную целостность которой друг Тополя боролся не один десяток лет", – говорится в сообщении на фейсбук-странице "Движения сопротивления капитуляции ".

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Там призвали МИД вмешаться в ситуацию и способствовать немедленному освобождению Мазура.

"А польскую сторону призываем прекратить выполнять российские инструкции – Москва это не оценит. Ведь может случиться, что российская сторона поступит с польскими гражданами так же, как польская поступила с Игорем Мазуром", – добавили авторы сообщения.

Заметим, что Мазур является помощником народного депутата от партии "Голос" Соломии Бобровской. Она уточнила, что польские пограничники задержали бойца по требованию России через Интерпол.​

К Мазуру не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук. Он добавил, что 11 ноября предварительно в городе Холм будет решаться вопрос о заключении бойца под стражу для экстрадиции (выдаче) в Россию.

Народный депутат Игорь Гузь сообщил, что разговаривал о задержании бойца с генконсулом Украины в Люблине Василием Павлюком. Ситуация на контроле, но требует немедленного вмешательства генпрокурора Руслана Рябошапки и министра юстиции Дениса Малюськи. По словам Гузя, оба должны оперативно обратиться к генпрокурору Польши Збигневу Зёбро с аргументами и требованием освобождения Мазура.

Омбудсмен Людмила Денисова подтвердила, что к Мазуру не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. А также – то, что 11 ноября в городе Холм будет решаться вопрос о заключении Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию.

Что известно об Игоре Мазуре?