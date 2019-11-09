На вимогу Росії в Польщі затримали ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура
У Польщі затримали добровольця, ветерана війни на Донбасі, працівника Секретаріату уповноваженого Ради з прав людини Ігоря Мазура (позивний "Тополя"). Він мав відвідати офіційний захід на запрошення польської сторони, проте прикордонники затримали Мазура на запит Росії через Інтерпол.
"Ми робимо все можливе, аби допомогти нашому побратиму. Але в цій ситуації рішучу позицію повинна зайняти наша держава, за свободу, незалежність, територіальну цілісність якої друг Тополя змагався не один десяток років", – мовиться у повідомленні на фейсбук-сторінці "Руху опору капітуляції".
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Там закликали МЗС втрутитися в ситуацію і сприяти негайному звільненню Мазура.
"А польську сторону закликаємо припинити виконувати російські інструкції – Москва це не оцінить. Адже може статися, що російська сторона чинитиме з польськими громадянами так само, як польська вчинила з Ігорем Мазуром", – додали автори допису.
Зауважимо, що Мазур є помічником народної депутатки від партії "Голос" Соломії Бобровської. Вона уточнила, що польські прикордонники затримали бійця на вимогу Росії через Інтерпол.
До Мазура не допускають українського консула та не надають адвоката, повідомив екснардеп Ігор Мосійчук. Він додав, що 11 листопада попередньо в місті Холм вирішуватиметься питання про взяття бійця під варту задля екстрадиції (видачі) в Росію.
Народний депутат Ігор Гузь повідомив, що розмовляв щодо затримання бійця з генконсулом України у Любліні Василем Павлюком. Ситуація на контролі, але потребує негайного втручання генпрокурора Руслана Рябошапки та міністра юстиції Дениса Малюськи. За словами Гузя, обоє повинні оперативно звернутися до генпрокурора Польщі Збігнєва Зьобро з аргументами та вимогою звільнення Мазура.
Омбудсменка Людмила Денісова підтвердила, що до Мазура не допускають українського консула та не надають адвоката. А також – те, що 11 листопада в місті Холм вирішуватиметься питання про взяття Мазура під варту з метою екстрадиції в Росію.
Що відомо про Ігоря Мазура?
- У 2014 році був керівником "Правого сектора" Київщини і начальником штабу 24-ї сотні "Самооборони Майдану" під час Революції Гідності. З травня 2014 року воював у зоні АТО на Донбасі.
- З квітня 2015 року – офіцер ЗСУ, командир роти, заступник начальника штабу розвідувального батальйону в секторі "М".
- З листопада 2016 року після демобілізації Мазур став заступником голови партії "УНА-УНСО" і заступником головного командира УНСО.
- З червня 2017 року – голова громадської організації "Межимор’я", що пропагує співпрацю держав Балто-Чорноморського регіону (Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Грузія).
- Зауважимо, що у 1990-х роках Мазур воював на боці Грузії проти російських окупантів в Абхазії. Там був командиром українського батальйону "Арго"). Ймовірно, цей факт і став причиною запиту Росії на затримання і видачу Мазура.
- Мазур – кавалер українського ордену "За мужність" ІІІ ступеня (отримав у 2007 році від Президента України Віктора Ющенка) та –грузинського ордену Вахтанга Горгасалі ІІІ ступеня (отримав у 1993 році від президента Едуарда Шеварднадзе).
- Має також медаль "За оборону Маріуполя" від командувача ОК "Південь" (2015 рік).
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