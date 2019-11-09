23:01
9 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:43, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Гордон врятував Зеленського. Як каратимуть "слуг народу"
      Вєсті.UA
      18:59, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Хто такий Ігор "Тополя" Мазур та чому його затримали в Польщі

      1101 Читать новость на русском
      Ігор Мазур – біографія затриманого у Польщі українського ветерана
      Ігор Мазур – затриманий у Польщі український ветеран / Цензор.НЕТ

      Ігоря Мазура (позивний – "Тополя") затримали в Польщі. Колись добровольця та ветерана війни на Донбасі, а зараз працівника Секретаріату уповноваженого Ради з прав людини, у базу розшукуваних Інтерполом внесли на вимогу Росії. Які в РФ претензії до українця та найцікавіші факти з біографії Ігоря Мазура – у матеріалі 24 каналу.

      До Польщі Ігор Мазур їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек (так написали на сайті УНА-УНСО). Та польські прикордонники затримали українця. Про інцидент стало відомо 9 листопада.

      Усі деталі інциденту: На вимогу Росії в Польщі затримали ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура

       "Рух опору капітуляції", активістом якого Мазур є, написав у фейсбуці: "Ми робимо все можливе, аби допомогти нашому побратиму. Але в цій ситуації рішучу позицію повинна зайняти наша держава, за свободу, незалежність, територіальну цілісність якої друг Тополя змагався не один десяток років".

      Мазур
      Ігор Мазур на передовій / Фото з фейсбука

      Чому поляки затримали Ігоря Мазура

      На сайті УНСО розповіли, що Ігоря Мазура затримали на запит Слідчого комітету РФ, який подав українця у міжнародний розшук. Мовляв, той брав участь у боях у Першій чеченській війні проти федеральних російських військ та начебто причетний до загибелі росіян.

      Зауважимо, що саме за таким звинуваченням у Росії затримали й засудили Миколу Карпюка та Станіслава Клиха.

      Український консул у Польщі цього ж дня, 9 листопада, зустрівся з Мазуром та проговорив із ним стратегію юридичного захисту. На жаль, кажуть у консульстві, деталі справи наразі не відомі. Зрештою, у будь-якому випадку, питання екстрадиції українця до РФ вирішуватиме польський суд.

      Мазур
      Консули поки не знають, за якою статтею затримали Мазура / Фото "Цензор.НЕТ"

      Що відомо про Ігоря "Тополю" Мазура

      Народився 1973 року на Хмельниччині, за фахом – історик та правознавець. Одружений вдруге, від першого шлюбу має доньку, у другому шлюбі – двох синів.

      Громадська та військова діяльність.

      ► Ігор Мазур на псевдо "Тополя" брав участь в акціях протесту "Україна без Кучми". У 2001 році його заарештували за бійку з поліцією під будівлею Адміністрації Президента. Був ув'язнений протягом трьох років.

      ► У 2004 брав участь у Помаранчевій революції, у 2013 – у Революції Гідності (начальник штабу 24-ї сотні "Самооборони Майдану"). Також у 2014 році очолював осередок "Правого сектора" на Київщині.

      ► На Донбасі служив у складі ЗСУ в 2014 – 2015 роках. З квітня 2015 року – офіцер ЗСУ, командир роти, заступник начальника штабу розвідувального батальйону в секторі "М".

      ► З листопада 2016 року після демобілізації Ігор Мазур став заступником голови партії "УНА-УНСО" і заступником головного командира УНСО.

      ► З червня 2017 року – голова громадської організації "Межимор’я", що пропагує співпрацю держав Балто-Чорноморського регіону (Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Грузія).

      Мазур
      Ігор Мазур пройшов шлях від добровольця до помічника депутата / Фото з фейсбука

      Зараз Мазур – співробітник Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, помічник народної депутатки від партії "Голос" Соломії Бобровської.

      Державні та інші нагороди й відзнаки.

      У 1990-х роках Ігор Мазур воював на боці Грузії проти російських окупантів в Абхазії. Був командиром українського батальйону "Арго". Заслужив грузинський орден Вахтанга Горгасалі ІІІ ступеня, який отримав у 1993 році від президента Грузії Едуарда Шеварднадзе.

      Крім того, Ігор Мазур:

      ► Кавалер українського ордену "За мужність ІІІ ступеня", який отримав у 2007 році від третього президента України Віктора Ющенка.
      ► Має медаль "За оборону Маріуполя" від командувача ОК "Південь", отриману в 2015 році.
      ► Має медаль "За жертовність і любов до України" від Патріарха Філарета, також отримав у 2015.
      ► У 2016 році отримав медаль "Захиснику Вітчизни" (державна нагорода для ветеранів війни).

      Чи екстрадують українця з Польщі до Росії – вирішуватиме польський суд. Наразі українським консулам навіть не відомо, за якою статтею затримали Мазура.

      blog_ava
      На українській митниці зростуть зарплати: в кого і на скільки
      сьогодні
      2818
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Новини Польщі Інтерпол Добровольці Збройні сили України УНА-УНСО Партія Голос
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 9 листопада: затримання українця Мазура , початок розведення у Петрівському
      сьогодні , 22:47 Головні новини 9 листопада: затримання українця Мазура , початок розведення у Петрівському
      Андрій Шляхтін 47
      Наші – перші: українка перемогла на фестивалі печворку в США
      сьогодні , 22:01 Наші – перші: українка перемогла на фестивалі печворку в США
      Блог Медіа 918
      Как Кремль может воспользоватся протестами в Украине
      сьогодні , 20:00 Как Кремль может воспользоватся протестами в Украине
      Павло Казарін 378
      Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде
      сьогодні , 19:00 Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде
      Блог Соцмережі 1250
      Маєтки Ярослава Дубневича: якою елітною нерухомістю володіє нардеп
      сьогодні , 18:45 Маєтки Ярослава Дубневича: якою елітною нерухомістю володіє нардеп
      Юлія Гілей 2670
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук