Хто такий Ігор "Тополя" Мазур та чому його затримали в Польщі

Ігоря Мазура (позивний – "Тополя") затримали в Польщі. Колись добровольця та ветерана війни на Донбасі, а зараз працівника Секретаріату уповноваженого Ради з прав людини, у базу розшукуваних Інтерполом внесли на вимогу Росії. Які в РФ претензії до українця та найцікавіші факти з біографії Ігоря Мазура – у матеріалі 24 каналу.

До Польщі Ігор Мазур їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек (так написали на сайті УНА-УНСО). Та польські прикордонники затримали українця. Про інцидент стало відомо 9 листопада.

Усі деталі інциденту: На вимогу Росії в Польщі затримали ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура

"Рух опору капітуляції", активістом якого Мазур є, написав у фейсбуці: "Ми робимо все можливе, аби допомогти нашому побратиму. Але в цій ситуації рішучу позицію повинна зайняти наша держава, за свободу, незалежність, територіальну цілісність якої друг Тополя змагався не один десяток років".



Ігор Мазур на передовій / Фото з фейсбука

Чому поляки затримали Ігоря Мазура

На сайті УНСО розповіли, що Ігоря Мазура затримали на запит Слідчого комітету РФ, який подав українця у міжнародний розшук. Мовляв, той брав участь у боях у Першій чеченській війні проти федеральних російських військ та начебто причетний до загибелі росіян.

Зауважимо, що саме за таким звинуваченням у Росії затримали й засудили Миколу Карпюка та Станіслава Клиха.

Український консул у Польщі цього ж дня, 9 листопада, зустрівся з Мазуром та проговорив із ним стратегію юридичного захисту. На жаль, кажуть у консульстві, деталі справи наразі не відомі. Зрештою, у будь-якому випадку, питання екстрадиції українця до РФ вирішуватиме польський суд.



Консули поки не знають, за якою статтею затримали Мазура / Фото "Цензор.НЕТ"

Що відомо про Ігоря "Тополю" Мазура

Народився 1973 року на Хмельниччині, за фахом – історик та правознавець. Одружений вдруге, від першого шлюбу має доньку, у другому шлюбі – двох синів.

Громадська та військова діяльність.

► Ігор Мазур на псевдо "Тополя" брав участь в акціях протесту "Україна без Кучми". У 2001 році його заарештували за бійку з поліцією під будівлею Адміністрації Президента. Був ув'язнений протягом трьох років.

► У 2004 брав участь у Помаранчевій революції, у 2013 – у Революції Гідності (начальник штабу 24-ї сотні "Самооборони Майдану"). Також у 2014 році очолював осередок "Правого сектора" на Київщині.

► На Донбасі служив у складі ЗСУ в 2014 – 2015 роках. З квітня 2015 року – офіцер ЗСУ, командир роти, заступник начальника штабу розвідувального батальйону в секторі "М".

► З листопада 2016 року після демобілізації Ігор Мазур став заступником голови партії "УНА-УНСО" і заступником головного командира УНСО.

► З червня 2017 року – голова громадської організації "Межимор’я", що пропагує співпрацю держав Балто-Чорноморського регіону (Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Грузія).



Ігор Мазур пройшов шлях від добровольця до помічника депутата / Фото з фейсбука

Зараз Мазур – співробітник Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, помічник народної депутатки від партії "Голос" Соломії Бобровської.

Державні та інші нагороди й відзнаки.

У 1990-х роках Ігор Мазур воював на боці Грузії проти російських окупантів в Абхазії. Був командиром українського батальйону "Арго". Заслужив грузинський орден Вахтанга Горгасалі ІІІ ступеня, який отримав у 1993 році від президента Грузії Едуарда Шеварднадзе.

Крім того, Ігор Мазур:

► Кавалер українського ордену "За мужність ІІІ ступеня", який отримав у 2007 році від третього президента України Віктора Ющенка.

► Має медаль "За оборону Маріуполя" від командувача ОК "Південь", отриману в 2015 році.

► Має медаль "За жертовність і любов до України" від Патріарха Філарета, також отримав у 2015.

► У 2016 році отримав медаль "Захиснику Вітчизни" (державна нагорода для ветеранів війни).

Чи екстрадують українця з Польщі до Росії – вирішуватиме польський суд. Наразі українським консулам навіть не відомо, за якою статтею затримали Мазура.