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      Кто такой Игорь "Тополь" Мазур и почему его задержали в Польше

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      Игорь Мазур – биография задержанного в Польше украинского ветерана
      Игорь Мазур – задержанный в Польше украинский ветеран / Цензор.НЕТ

      Игоря Мазура (позывной – "Тополь") задержали в Польше. Когда-то добровольца и ветерана войны на Донбассе, а сейчас работника Секретариата уполномоченного по правам человека, в базу разыскиваемых Интерполом внесли по требованию России. Какие у РФ претензии к украинцу и интересные факты из биографии Игоря Мазура – в материале 24 канала.

      В Польшу Игорь Мазур ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек (так написали на сайте УНА-УНСО). Но польские пограничники задержали украинца. Об инциденте стало известно 9 ноября.

      Все детали инцидента: По требованию России в Польше задержали ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура

      "Движение сопротивления капитуляции", активистом которого является Мазур, написал в фейсбуке: "Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашему собрату. Но в этой ситуации решительную позицию должно занять наше государство, за свободу, независимость, территориальную целостность которого друг Тополь сражался не один десяток лет".

      Мазур
      Игорь Мазур на передовой / Фото с фейсбука

      Почему поляки задержали Игоря Мазура

      На сайте УНСО рассказали, что Игоря Мазура задержали по запросу Следственного комитета РФ, который подал украинца в международный розыск. Мол, тот участвовал в боях в Первой чеченской войне против федеральных российских войск и якобы причастен к гибели россиян.

      Заметим, что именно по такому обвинению в России задержали и осудили Николая Карпюка и Станислава Клиха.

      Украинский консул в Польше в этот же день, 9 ноября, встретился с Мазуром и проговорил с ним стратегию юридической защиты. К сожалению, говорят в консульстве, детали дела пока неизвестны. В конце концов, в любом случае, вопрос экстрадиции украинца в ​​РФ будет решать польский суд.

      Мазур
      Консулы пока не знают, по какой статье задержали Мазура / Фото "Цензор.НЕТ"

      Что известно об Игоре "Тополе" Мазуре

      Родился в 1973 году в Хмельницкой области, по специальности – историк и правовед. Женат второй раз, от первого брака имеет дочь, во втором браке – двух сыновей.

      Общественная и военная деятельность.

      ► Игорь Мазур по псевдо «Тополь» принимал участие в акциях протеста "Украина без Кучмы". В 2001 году его арестовали за драку с полицией у здания Администрации Президента. Был заключен в течение трех лет.

      ► В 2004 году принимал участие в Оранжевой революции, в 2013 – в Революции Достоинства (начальник штаба 24-й сотни "Самообороны Майдана"). Также в 2014 году возглавлял ячейку "Правого сектора" на Киевщине.

      ► На Донбассе служил в составе ВСУ в 2014 – 2015 годах. С апреля 2015 года – офицер ВСУ, командир роты, заместитель начальника штаба разведывательного батальона в секторе «М».

      ► С ноября 2016 года после демобилизации Игорь Мазур стал заместителем председателя партии "УНА-УНСО" и заместителем главного командира УНСО.

      ► С июня 2017 года – председатель общественной организации "Межиморья", пропагандирующей сотрудничество государств Балто-Черноморского региона (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия).

      Мазур
      Игорь Мазур прошел путь от добровольца к помощнику депутата / Фото с фейсбук

      Сейчас Мазур – сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, помощник народного депутата от партии "Голос" Соломии Бобровской.

      Государственные и другие награды и отличия.

      В 1990-х годах Игорь Мазур воевал на стороне Грузии против российских оккупантов в Абхазии. Был командиром украинского батальона «Арго». Заслужил грузинский орден Вахтанга Горгасали III степени, который получил в 1993 году от президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе.

      Кроме того, Игорь Мазур:

      ► Кавалер украинского ордена "За мужество III степени", полученного в 2007 году от третьего президента Украины Виктора Ющенко.
      ► Имеет медаль "За оборону Мариуполя" от командующего ОК "Юг", полученную в 2015 году.
      ►Имеет медаль "За жертвенность и любовь к Украине" от Патриарха Филарета, также полученную в 2015 году.
      ► В 2016 году получил медаль "Защитника Отечества" (государственная награда для ветеранов войны).

      Экстрадируют ли украинца из Польши в Россию будет решать польский суд. Сейчас украинским консулам даже не известно, по какой статье задержали Мазура.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости России Новости Украины Война на Донбассе Новости Польши Добровольцы Интерпол Вооруженные силы Украины Партия Голос УНА-УНСО
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