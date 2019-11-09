Кто такой Игорь "Тополь" Мазур и почему его задержали в Польше

Игоря Мазура (позывной – "Тополь") задержали в Польше. Когда-то добровольца и ветерана войны на Донбассе, а сейчас работника Секретариата уполномоченного по правам человека, в базу разыскиваемых Интерполом внесли по требованию России. Какие у РФ претензии к украинцу и интересные факты из биографии Игоря Мазура – в материале 24 канала.

В Польшу Игорь Мазур ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек (так написали на сайте УНА-УНСО). Но польские пограничники задержали украинца. Об инциденте стало известно 9 ноября.

Все детали инцидента: По требованию России в Польше задержали ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура

"Движение сопротивления капитуляции", активистом которого является Мазур, написал в фейсбуке: "Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашему собрату. Но в этой ситуации решительную позицию должно занять наше государство, за свободу, независимость, территориальную целостность которого друг Тополь сражался не один десяток лет".



Игорь Мазур на передовой / Фото с фейсбука

Почему поляки задержали Игоря Мазура

На сайте УНСО рассказали, что Игоря Мазура задержали по запросу Следственного комитета РФ, который подал украинца в международный розыск. Мол, тот участвовал в боях в Первой чеченской войне против федеральных российских войск и якобы причастен к гибели россиян.

Заметим, что именно по такому обвинению в России задержали и осудили Николая Карпюка и Станислава Клиха.

Украинский консул в Польше в этот же день, 9 ноября, встретился с Мазуром и проговорил с ним стратегию юридической защиты. К сожалению, говорят в консульстве, детали дела пока неизвестны. В конце концов, в любом случае, вопрос экстрадиции украинца в ​​РФ будет решать польский суд.



Консулы пока не знают, по какой статье задержали Мазура / Фото "Цензор.НЕТ"

Что известно об Игоре "Тополе" Мазуре

Родился в 1973 году в Хмельницкой области, по специальности – историк и правовед. Женат второй раз, от первого брака имеет дочь, во втором браке – двух сыновей.

Общественная и военная деятельность.

► Игорь Мазур по псевдо «Тополь» принимал участие в акциях протеста "Украина без Кучмы". В 2001 году его арестовали за драку с полицией у здания Администрации Президента. Был заключен в течение трех лет.

► В 2004 году принимал участие в Оранжевой революции, в 2013 – в Революции Достоинства (начальник штаба 24-й сотни "Самообороны Майдана"). Также в 2014 году возглавлял ячейку "Правого сектора" на Киевщине.

► На Донбассе служил в составе ВСУ в 2014 – 2015 годах. С апреля 2015 года – офицер ВСУ, командир роты, заместитель начальника штаба разведывательного батальона в секторе «М».

► С ноября 2016 года после демобилизации Игорь Мазур стал заместителем председателя партии "УНА-УНСО" и заместителем главного командира УНСО.

► С июня 2017 года – председатель общественной организации "Межиморья", пропагандирующей сотрудничество государств Балто-Черноморского региона (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия).



Игорь Мазур прошел путь от добровольца к помощнику депутата / Фото с фейсбук

Сейчас Мазур – сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, помощник народного депутата от партии "Голос" Соломии Бобровской.

Государственные и другие награды и отличия.

В 1990-х годах Игорь Мазур воевал на стороне Грузии против российских оккупантов в Абхазии. Был командиром украинского батальона «Арго». Заслужил грузинский орден Вахтанга Горгасали III степени, который получил в 1993 году от президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе.

Кроме того, Игорь Мазур:

► Кавалер украинского ордена "За мужество III степени", полученного в 2007 году от третьего президента Украины Виктора Ющенко.

► Имеет медаль "За оборону Мариуполя" от командующего ОК "Юг", полученную в 2015 году.

►Имеет медаль "За жертвенность и любовь к Украине" от Патриарха Филарета, также полученную в 2015 году.

► В 2016 году получил медаль "Защитника Отечества" (государственная награда для ветеранов войны).

Экстрадируют ли украинца из Польши в Россию будет решать польский суд. Сейчас украинским консулам даже не известно, по какой статье задержали Мазура.