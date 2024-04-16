Речь идет о прекращении блокады пункта пропуска "Догобичув – Угринов". Об этом сообщили в Госпогранслужбе и отметили, что проезд теперь свободен в обоих направлениях.

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Аграрии восстановили проезд для грузовых транспортных средств

Днем, 16 апреля, польские забастовщики завершили блокирование движения перед пунктом пропуска "Долгобичув – Угринов". Движение грузовиков происходит в обоих направлениях.

Польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобичув – Угринов". Оформление и пропуск грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме,

– говорится в сообщении ГПСУ.

По данным Госпогранслужбы, по состоянию на сейчас на выезд из Украины перед этим пунктом пропуска ожидают 100 тяжеловозов, В частности, еще 30 грузовиков, полная масса которых достигает 7,5 тонн, ожидают оформления на территории сопредельного государства.

В ГПСУ попросили водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок. Заметим, что на сегодня заблокированными пока остаются два направления – "Дорогуск – Ягодин" и "Гребенное – Рава-Русская".

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