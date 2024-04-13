Европейский Союз может продлить беспошлинную торговлю с Украиной при условии определенных ограничений на экспорт “чувствительных товаров”. Торговая либерализация будет действовать до середины 2025 года.

О том, необходимы ли ограничения на украинскую агропродукцию, как Украина будет экспортировать в ЕС после окончания либерализации и о протестах фермеров в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал председатель комитета международной торговли в Европарламенте Бернд Ланге.

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Справка! Бернд Ланге – немецкий евродепутат от группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европейском парламенте. Председатель комитета международной торговли в Европарламенте.

Кто выступил за ограничение украинских товаров?

ЕС ввел беспошлинную торговлю с Украиной после начала полномасштабного вторжения. В январе Еврокомиссия предложила продлить либерализацию еще на год, однако с определенными ограничениями. Так, максимальный экспорт "чувствительных товаров" – мяса птицы, яиц и сахара не должен был бы превышать средний уровень 2022 – 2023 годов.

Европарламент должен был поддержать предложение ЕК. Однако во время финального голосования на пленарной сессии евродепутаты проголосовали за внесение более жестких правок:

В частности, ЕП захотел расширить список ограниченных товаров и добавить туда пшеницу, ячмень, овес, кукурузу и мед.

Кроме того, евродепутаты предлагали ввести автоматическую защиту, если экспорт этих товаров превысит средний уровень с 2021 по 2023 год.

Отметим, что в 2021 году экспорт Украины в ЕС был ограничен квотами.

Во время переговоров с Советом ЕС, Европарламент согласился рассчитывать средний уровень возможного экспорта для "чувствительных товаров" со второй половины 2021 до 2023 годов. В финальный список ограниченной продукции вошли: мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.



Теперь чтобы эта договоренность вступила в силу ее должен одобрить Европарламент во время пленарного заседания в конце апреля.

Во время пленарной сессии евродепутаты проголосовали за поправку к предложению Еврокомиссии продолжить беспошлинную торговлю с Украиной. Это привело к усилению ограничений. По вашему мнению, почему предложение Еврокомиссии не было одобрено в первоначальном виде?

В комитете по международной торговле было абсолютно понятно, что мы хотели бы видеть предложение Комиссии без изменений. Я считаю, что предложенный Комиссией метод поиска конкретных защитных мер в разных странах-членах является правильным способом для решения возможных проблем.

Предложение было несколько туманным, исходя из того, что иногда я слышал критику в ответ. Поэтому, к сожалению, на пленарном заседании была внесена поправка, что изменила базовый период (ограничения – 24 Канал), а также добавила некоторые другие сельскохозяйственные продукты, кроме тех, что были предложены Комиссией.

В Европе идут дебаты относительно политики в отношении аграрного сектора. У нас было много протестов от фермеров в разных странах-членах ЕС, в том числе в Брюсселе, но также во Франции, и мы знаем о незаконном блокировании границы между Польшей и Украиной.

Я думаю, что даже некоторые из членов комитета международной торговли не так тщательно изучили поправки. Это привело к тому, что во время голосования поправка получила большинство, хотя и небольшое.

Как ограничения повлияют на Украину и фермеров?

По вашему мнению, как усиление ограничений против украинской агропродукции может повлиять на экономическую ситуацию в Украине?

Поправка, принятая на пленарном заседании, была действительно хуже потому, что она резко изменила отчетный период. Таким образом, много довоенных показателей могло бы быть учтено и это уменьшило бы торговые преференции на половину – с 2,2 миллиарда до лишь 1 миллиарда евро.

Две недели назад я был в Киеве, где обсуждал экономическую ситуацию в Украине. Мы должны поддерживать те возможности, где Украина может зарабатывать деньги самостоятельно.

Поэтому я был категорически против этой поправки. Я достаточно сильно спорил на переговорах с Советом ЕС, чтобы не идти в этом направлении, зная, что некоторые страны-члены, такие как Польша и Франция, хотели бы иметь более защищенную сельскохозяйственную политику в отношении экспорта из Украины.

Конечно, никто точно не знает, сколько продукции будет реально экспортироваться в Европейский Союз. Я думаю, что вред ограничен, и я надеюсь, что это не приведет к дальнейшему вреду структуре экспорта в Украине. Существует много экспорта из Украины в третьи страны за пределами ЕС и мы поддерживаем морской маршрут через Одессу, а также функционирование коридоров солидарности.

Кроме того, я считаю, что мы должны поддерживать промышленное развитие в Украине. Аграрный сектор и возможности для экспорта – это один из элементов. Но разрушение промышленного производства во время войны не должно привести к тому, что Украина станет только аграрной страной.

По вашему мнению, принесут ли эти ограничения положительные результаты для фермеров в Европе?

Я так не думаю. Объем украинской продукции и так, даже с учетом повышения экспорта в ЕС, очень незначительный – 1,2% мирового сельскохозяйственного рынка. А также, фермерские протесты несут в себе и другие элементы, которые на самом деле имеют более-менее внутреннюю отечественную подоплеку.

Вопрос в том, кто на самом деле зарабатывает в цепочке поставок сельскохозяйственной продукции? Действительно ли это фермер, который производит молоко, или поставщик, который продает сыр? Поэтому здесь мы должны немного больше внимания уделить недобросовестной практике. И я предполагаю, что российское вмешательство также является причиной протестов в случае с Польшей.

Связаны ли недовольство и протесты фермеров с выборами в Европарламент?

Конечно, это связано. Но сейчас это реальные настроения внутри сельскохозяйственного сообщества, в частности, во Франции. После последнего Европейского Совета президент Франции сделал достаточно детальное заявление о защитных мерах от украинского экспорта.

Ранее такого не было, чтобы лидер государства был настолько глубоко вовлечен в один конкретный законодательный акт.

Пересмотр Соглашения об ассоциации и дальнейшие протесты

Сейчас это последнее возможное продолжение либерализационной торговли с Украиной – до июня 2025 года. Что надо сделать после этого?

Я надеюсь, что это будет последнее продолжение, потому что война прекратится и Украина будет независимым и суверенным государством. Я также обсуждал этот вопрос с премьер-министром Украины.

Надо иметь также какое-то промежуточное решение на пути к вступлению Украины в Европейский Союз. Мы должны модернизировать углубленное и всеобъемлющее Соглашение о свободной торговле, которое мы заключили в 2016 году. Одним из элементов этого соглашения являются квоты на сельскохозяйственную продукцию.

Мы должны искать пути модернизации и в других сферах, но также и по этим квотам для обеспечения стабильного решения на последующие годы. И я думаю, что украинский премьер-министр был достаточно открытым для начала переговоров.

По вашему мнению, смогут ли протесты фермеров повлиять на процесс расширения ЕС? Увидим ли мы еще больше протестов в будущем?

Конечно, я думаю, что мы увидим больше протестов. Я думаю, что нам придется жить с этим протестом фермеров, потому что они действительно считают, что их дискриминируют в экономическом развитии.

Это связано не только с европейскими выборами, это более фундаментальный вопрос. Да, есть определенные причины во внутреннем распределении льгот и зарплат, и мы должны это учитывать. Но это больше внутренний взгляд на структуру экспорта сельскохозяйственной продукции. Мы экспортируем больше, чем импортируем, но переработанной сельскохозяйственной продукции, например, сыра или вина.

И, конечно, эта выгода не поступает к мелкому производителю, стоящему на первом шаге в цепочке поставок.