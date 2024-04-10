Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал 24 Каналу, что немного лучше ситуация с проездом грузовиков в сторону Украины.
Обратите внимание Блокада границы и выборы в Европарламент: готовы ли поляки идти на компромисс с Украиной
Какова ситуация на 3 КПП с Польшей
Демченко рассказал, что польские фермеры продолжают блокировать 3 направления. Так, на пунктах пропуска "Дорогуск – Ягодын", "Гребенное – Рава-Русская", "Долгобычев – Угринов" они либо затрудняют движение, либо полностью не пропускают грузовые транспортные средства.
Другие категории транспорта как легковые автомобили, так и автобусы, которыми пересекают границу обычные граждане, к счастью, они не блокируют,
– сказал спикер ГПСУ.
Он уточнил, что, как правило, нулевые показатели пересечения границы для грузовиков, которые направляются из Украины в Польшу, на пунктах пропуска "Дорогуск – Ягодын" и "Гребенное – Рава-Русская". Но в отдельные дни они могут пропускать по несколько грузовиков, которые едут пустыми. Также небольшое количество пропускается по направлению "Долгобычев – Угринов".
В то же время, заметил он, немного лучше ситуация с проездом грузовиков в сторону Украины. Но если брать соотношение пропущенных автомобилей с пропускной способностью каждого из 3 пунктов пропуска, то критическая ситуация по направлению пункта пропуска "Дорогуск – Ягодын".
Какие очереди на границе с Польшей
Представитель ГПСУ отметил, что совокупно на этих 3 направлениях в очереди в сторону Украины по состоянию на утро 10 апреля стояли около 450 грузовиков, большинство из которых – примерно 230 – в пункте пропуска "Дорогуск – Ягодын".
Но надо понимать, что мы имеем очередь и на других ранее разблокированных направлениях,
– отметил Демченко.
По его словам, в пункте пропуска "Корчевая – Краковец" по состоянию на утро 10 апреля было 800 грузовиков, а на направлении "Медика – Шегини" – около 600.
Он добавил, что, хоть движение на этих направлениях достаточно оживленное в соответствии с пропускной способности, но водители и перевозчики достаточно интенсивно выбирают эти направления, поэтому и здесь образуется очередь.
Что известно о блокаде границы
- Блокирование границы Польши с Украиной продолжается с 9 февраля. Польские фермеры требуют отмены решения о беспошлинной торговле Украины с ЕС. Протестующие то блокируют, то разблокируют пункты пропуска.
- 28 марта в Варшаве состоялся очередной раунд украино-польских межправительственных консультаций. Вскоре Кабмин анонсировал полное разблокирование границы.
- 3 апреля польские фермеры возобновили блокирование для грузовиков пункта пропуска "Долгобычев – Угринов", которое временно прекращали. В то же время пропуск легковых транспортных средств и автобусов будет осуществляться в установленном порядке.