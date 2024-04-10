Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал 24 Каналу, что немного лучше ситуация с проездом грузовиков в сторону Украины.

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Какова ситуация на 3 КПП с Польшей

Демченко рассказал, что польские фермеры продолжают блокировать 3 направления. Так, на пунктах пропуска "Дорогуск – Ягодын", "Гребенное – Рава-Русская", "Долгобычев – Угринов" они либо затрудняют движение, либо полностью не пропускают грузовые транспортные средства.

Другие категории транспорта как легковые автомобили, так и автобусы, которыми пересекают границу обычные граждане, к счастью, они не блокируют,

– сказал спикер ГПСУ.

Он уточнил, что, как правило, нулевые показатели пересечения границы для грузовиков, которые направляются из Украины в Польшу, на пунктах пропуска "Дорогуск – Ягодын" и "Гребенное – Рава-Русская". Но в отдельные дни они могут пропускать по несколько грузовиков, которые едут пустыми. Также небольшое количество пропускается по направлению "Долгобычев – Угринов".

В то же время, заметил он, немного лучше ситуация с проездом грузовиков в сторону Украины. Но если брать соотношение пропущенных автомобилей с пропускной способностью каждого из 3 пунктов пропуска, то критическая ситуация по направлению пункта пропуска "Дорогуск – Ягодын".

Какие очереди на границе с Польшей

Представитель ГПСУ отметил, что совокупно на этих 3 направлениях в очереди в сторону Украины по состоянию на утро 10 апреля стояли около 450 грузовиков, большинство из которых – примерно 230 – в пункте пропуска "Дорогуск – Ягодын".

Но надо понимать, что мы имеем очередь и на других ранее разблокированных направлениях,

– отметил Демченко.

По его словам, в пункте пропуска "Корчевая – Краковец" по состоянию на утро 10 апреля было 800 грузовиков, а на направлении "Медика – Шегини" – около 600.

Он добавил, что, хоть движение на этих направлениях достаточно оживленное в соответствии с пропускной способности, но водители и перевозчики достаточно интенсивно выбирают эти направления, поэтому и здесь образуется очередь.

Что известно о блокаде границы