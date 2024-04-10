Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів 24 Каналу, що трохи краща ситуація з проїздом вантажівок у бік України.
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Яка ситуація на 3 КПП з Польщею
Демченко розповів, що польські фермери продовжують блокувати 3 напрямки. Так, на пунктах пропуску "Дорогуськ – Ягодин", "Гребенне – Рава-Руська", "Долгобичув – Угринів" вони або ускладнюють рух, або повністю не пропускають вантажні транспортні засоби.
Інші категорії транспорту як легкові автомобілі, так і автобуси, якими перетинають кордон звичайні громадяни, на щастя, вони не блокують,
– сказав речник ДПСУ.
Він уточнив, що, як правило, нульові показники перетинання кордону для вантажівок, які прямують з України в Польщу, на пунктах пропуску "Дорогуськ – Ягодин" та "Гребенне – Рава-Руська". Але в окремі дні вони можуть пропускати по кілька вантажівок, які їдуть порожніми. Також невелика кількість пропускається по напрямку "Долгобичув – Угринів".
Водночас, зауважив він, трохи краща ситуація з проїздом вантажівок у бік України. Але якщо брати співвідношення пропущених автомобілів з пропускною спроможністю кожного з 3 пунктів пропуску, то критична ситуація по напрямку пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин".
Які черги на кордоні з Польщею
Речник ДПСУ зазначив, що сукупно на цих 3 напрямках у черзі в бік України станом на ранок 10 квітня стояли близько 450 вантажівок, більшість із яких – приблизно 230 – у пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин".
Але треба розуміти, що ми маємо чергу і на інших раніше розблокованих напрямках,
– зауважив Демченко.
За його словами, в пункті пропуску "Корчова – Краківець" станом на ранок 10 квітня було 800 вантажівок, а на напрямку "Медика – Шегині" – близько 600.
Він додав, що, хоч рух на цих напрямках досить жвавий відповідно до пропускної спроможності, але водії і перевізники досить інтенсивно обирають ці напрямки, тому й тут утворюється черга.
Що відомо про блокаду кордону
- Блокування кордону Польщі з Україною триває з 9 лютого. Польські фермери вимагають скасування рішення про безмитну торгівлю України з ЄС. Протестувальники то блокують, то розблоковують пункти пропуску.
- 28 березня у Варшаві відбувся черговий раунд українсько-польських міжурядових консультацій. Невдовзі Кабмін анонсував повне розблокування кордону.
- 3 квітня польські фермери поновили блокування для вантажівок пункту пропуску "Долгобичув – Угринів", яке тимчасово припиняли. Водночас пропуск легкових транспортних засобів та автобусів здійснюватиметься встановленим порядком.