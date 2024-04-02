Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що польські фермери поновили блокування на напрямку пункту пропуску "Долгобичув - Угринів". Раніше вони тимчасово припиняли блокування.
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Блокування поновили
За словами Демченка, 2 квітня українські прикордонники отримали від колег із Польщі інформацію про відновлення блокування цього КПП для вантажівок.
Пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись наступним чином: на виїзд з Польщі - по 3 вантажівки на 6 годин та в бік Польщі по 1 вантажівці на добу,
– пояснив він.
Речник ДПСУ також зазначив, що пропуск легкових транспортних засобів та автобусів в обох напрямках здійснюватиметься встановленим порядком.
Скільки коштувало Україні блокування кордону в березні
- Через блокування поляками кордону державний бюджет України недоотримує надходження. Про те, яку суму втратила Україна у березні повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
- Відтак, через блокування державного кордону бюджет недоотримав 6,3 мільярда гривень. Однак, попри блокування, вдалось виконати на 100% індикативний показник Мінфіну.
- За його словами, індикативний показник Мінфіну у 49,662 мільярда гривень виконаний повністю на 49,708 мільярда гривень. Виконання 100%, попри недоотримання.