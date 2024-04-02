Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що польські фермери поновили блокування на напрямку пункту пропуску "Долгобичув - Угринів". Раніше вони тимчасово припиняли блокування.

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Блокування поновили

За словами Демченка, 2 квітня українські прикордонники отримали від колег із Польщі інформацію про відновлення блокування цього КПП для вантажівок.

Пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись наступним чином: на виїзд з Польщі - по 3 вантажівки на 6 годин та в бік Польщі по 1 вантажівці на добу,

– пояснив він.

Речник ДПСУ також зазначив, що пропуск легкових транспортних засобів та автобусів в обох напрямках здійснюватиметься встановленим порядком.

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