Про це 24 Каналу заявила колишня пані посол з особливих доручень при МЗС України Ольга Трофімцева, зауваживши, що цей розширений формат зустрічі дуже давно готувався і був запропонований українською стороною. Окрім міністрів та їх заступників, у переговорах брали участь представники основних аграрних асоціацій Польщі та України. Зазначимо, що польський урядовець Міхал Колодзейчак демонстрував, що не має інтересу до розмови.

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Фактично там був присутній аграрний бізнес обох країн. Зустріч тривала понад 5 годин та була досить непростою. Утім, попри це, сторонам вдалося досягнути компромісу щонайменше з кількох пунктів.

Заступник міністра сільського господарства – таке враження, що його роль була якраз в тому, щоб ці домовленості попередні певним чином саботувати. І його поведінка з того, що колеги розповідали, дійсно виглядала досить дивною,

– сказала Трофімцева.

Така поведінка польського урядовця ускладнила переговори між сторонами. Однак все одно добре, що така зустріч щодо торгівлі між Україною та Польщею відбулася.

"Були домовленості щодо продовження щодо продукції садівництва. Також є домовленості про регулярність такого формату. Такий "аграрний" діалог двох країн, який формується, це вже можна назвати однозначно прогресом", – зазначила Ольга Трофімцева.

Можливе припинення транзиту через Польщу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував повне розблокування кордону. За словами Трофімцевої, у транспортних питаннях є діалог і готовність Польщі до певних домовленостей. Однак з аграрними питаннями ситуація трохи складніша.

"Сподіваємось на те, що кордони будуть розблоковані. Мовиться не лише про наш аграрний чи інший експорт до країн ЄС, і транзит через Польщу, але і про імпорт критичної продукції – гуманітарної допомоги та навіть іноді зброї в бік України", – додала колишня пані посол з особливих доручень при МЗС України.

Водночас не виключено, що Польща все-таки піде на те, аби з 1 квітня припинити транзит української аграрної продукції через свою територію. Це, зазначила Трофімцева, не буде дружнім та партнерським кроком попри всі домовленості. Для України це ускладнить ситуацію.

Адже в основному українська держава вивозить ті ж аграрні товари морем і намагається це робити нині, попри спроби Росії зривати експортні маршрути. Через Польщу їде не так багато товарів, однак для деяких видів продукції це зручний маршрут.

Таке рішення Польщі буде невиваженим. Я дуже сподіваюсь, що все-таки наші польські партнери будуть налаштовані на подальший діалог,

– наголосила Ольга Трофімцева.

Вплив виборів

Серед представників польського аграрного бізнесу немає однорідної позиції. Щодо ситуації має працювати польська влада. На процеси впливають і місцеві вибори у Польщі. Вони заплановані на квітень. А фермери є частиною політичних акцій.

"Інша досить серйозна частина цих процесів – це політична складова. Відповідно, тут буде все залежати від того, наскільки рішуче і наскільки ефективно будуть діяти й правоохоронні органи Польщі, і органи місцевого самоврядування, і уряд на центральному рівні", – сказала колишня пані посол з особливих доручень при МЗС України.

Переговори між Україною та Польщею