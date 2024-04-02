Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что польские фермеры возобновили блокирование на направлении пункта пропуска “Долгобычев – Угринов”. Ранее они временно прекращали блокирование.
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Блокировку возобновили
По словам Демченко, 2 апреля украинские пограничники получили от коллег из Польши информацию о возобновлении блокировки этого КПП для грузовиков.
Пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться следующим образом: на выезд из Польши – по 3 грузовика на 6 часов и в сторону Польши по 1 грузовику в сутки,
– пояснил он.
Спикер ГПСУ также отметил, что пропуск легковых транспортных средств и автобусов в обоих направлениях будет осуществляться в установленном порядке.
Сколько стоило Украине блокирование границы в марте
- Из-за блокирования поляками границы государственный бюджет Украины недополучает поступления. О том, какую сумму потеряла Украина в марте, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
- Поэтому, из-за блокирования государственной границы бюджет недополучил 6,3 миллиарда гривен. Однако, несмотря на блокирование, удалось выполнить на 100% индикативный показатель Минфина.
- По его словам, индикативный показатель Минфина в 49,662 миллиарда гривен выполнен полностью на 49,708 миллиарда гривен. Выполнение 100%, несмотря на недополучение.