Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что польские фермеры возобновили блокирование на направлении пункта пропуска “Долгобычев – Угринов”. Ранее они временно прекращали блокирование.

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Блокировку возобновили

По словам Демченко, 2 апреля украинские пограничники получили от коллег из Польши информацию о возобновлении блокировки этого КПП для грузовиков.

Пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться следующим образом: на выезд из Польши – по 3 грузовика на 6 часов и в сторону Польши по 1 грузовику в сутки,

– пояснил он.

Спикер ГПСУ также отметил, что пропуск легковых транспортных средств и автобусов в обоих направлениях будет осуществляться в установленном порядке.

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