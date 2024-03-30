Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что польские фермеры временно прекратили блокирование КПП "Угринов. Вероятно, блокировки не будет в период Пасхальных праздников.

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КПП будет разблокирован до 2 апреля

По словам Демченко, со 2 апреля польская сторона планирует возобновить блокировку.

Но несколько дней назад они временно разблокировали и направление пункта пропуска "Угринов". Скорее всего это на срок Пасхальных праздников, которые Польша уже будет праздновать,

– отметил спикер.

Он также отметил, что по состоянию на 30 марта заблокированными остаются два направления: "Ягодин" и "Рава-Русская". Там польские протестующие вообще не пропускают грузовики из Украины в Польшу, а в сторону Украины пропускают в направлении "Ягодина" незначительное количество машин, если сравнить с пропускной способностью этого КПП.

Например, в течение дня 29 марта пропустили около 100, одновременно за сутки в обе стороны может пропускаться около 1400 грузовых транспортных средств.

Ранее польские протестующие разблокировали "Краковец", "Шегини" и "Устилуг". Сейчас они максимально обеспечивают возможность проезда грузовиков в обе стороны.

Пока нет информации о планах по возобновлению блокирования именно этих КПП.

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