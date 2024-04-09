Польские фермеры продолжают блокировать общую границу и дальше не собираются пропускать украинское зерно и другую агропродукцию. В то же время украинское и польское правительства продолжают искать компромисс, который удовлетворил бы обе стороны. Впервые к переговорам привлекли украинских и польских агропроизводителей.

О том, что предлагает Польша, причем здесь выборы в Европарламент и компромисс от Украины – рассказывает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Польское правительство предлагает Украине "самоограничиться": что это значит

В рамках межправительственных консультаций на уровне премьеров продолжались переговоры и министров сельского хозяйства Украины и Польши, а также их заместителей и представителей агросообществ обеих стран. Именно Украина предложила привлечь представителей фермерства к переговорам.

Олег Хоменко, гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса, принимал непосредственное участие в переговорах. В комментарии 24 Каналу он поделился, что эта встреча должна была состояться уже давно.

Олег Хоменко гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса Это одна из побед, поскольку мы, наконец, начали аргументированно разговаривать. Наконец появилась площадка для переговоров не только межправительственных, но и между профильными ассоциациями, то есть непосредственно между производителями.

Теперь такие встречи будут происходить ежемесячно среди представителей различных секторов. Обе стороны будут обсуждать различные виды продукции, которую Украина продает на европейские рынки: ягоды, мед, сахар, соки.

Главным вопросом встречи стал экспорт украинских зерновых товаров через Польшу на европейский рынок. Олег Хоменко рассказывает, что Украина предлагала ввести режим лицензирования экспорта на двустороннем уровне. Такой механизм позволил бы мониторить объем продукции, которую продают украинские компании. Сейчас такая схема уже эффективно действует как с Румынией, так и с Болгарией. Однако сейчас эта модель стала неприемлемой для польской стороны.

"Они решили, что Украина должна самостоятельно самоограничиться. Здесь не приходится говорить о справедливой позиции, потому что, когда поляки официально введут ограничения на украинскую продукцию, то они автоматически подпадают под санкции со стороны Евросоюза. Поэтому они (поляки – 24 Канал) обращаются к нам, чтобы мы официально подписали определенные документы и ограничили украинскую продукцию", – пояснил гендиректор УКАБа.

Такую позицию занимает польское правительство в то время, когда Украина даже не говорит о продаже своей продукции на территории Польши, а только о транзите. По словам Хоменко, польские фермеры аргументируют протесты на границах тем, что после транзита через Польшу в Германию Украина все равно возвращает свое зерно на польский рынок.

Со своей стороны украинская сторона не готова подписать договоры о самоограничении, в то время как польские фермеры фактически не блокируют транзит российской и белорусской продукции.

Отметим, что блокирование границы с Украиной является нарушением договора о свободной торговле и обязательства по экономическому безвизу. В то же время блокирование транзита товаров из России также является нарушением, поскольку Евросоюз не ввел соответствующее ограничение на уровне евроблока.

Олег Хоменко гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса Но ведь моральные принципы должны быть. Одной рукой Польша помогает Украине, а другой рукой помогает работе российских фермеров, поддерживая их и обеспечивая им валютную выручку.

Позиция польских фермеров влияет на решения внутри ЕС

Позиция польских производителей не только ограничивает возможность транзита украинской агропродукции через территорию Польши, но и создает дополнительные препятствия по беспошлинной торговле с ЕС. В частности, из-за позиции польских фермеров послы ЕС согласились расширить список так называемых чувствительных товаров из Украины и ограничить их экспорт на среднем уровне второй половины 2021 и 2023 годов.

Олег Хоменко считает, что, несмотря на прирост украинских товаров на европейском рынке, существенного влияния нет.

Если мы говорим о яйце, то по расчетам на одного жителя Европейского Союза там приходится всего 2 яйца в год. Если мы говорим о мясе курицы, то это по 4 бокса по 6 наггетсов в год, и этот список можно продолжать,

– отметил эксперт.

То же самое происходит и с сахаром.

Гендиректор УКАБа отмечает, что сахар вырос в стоимости на мировых рынках и, в частности, в Польше.

Кроме того, страны ЕС продолжают закупать сахар в третьих странах, например в Бразилии, чтобы заполнить внутренний дефицит.

Олег Хоменко говорит, что это вопрос к фермерам и производителям – насколько они готовы конкурировать на свободном рынке ЕС.

Впрочем, чтобы ограничения на "чувствительные товары" вступили в силу, их должен согласовать еще и Европарламент. В ЕП до сих пор нет единой позиции по ограничениям, крупнейшие группы – ЕНП и социал-демократы – готовы усилить ограничения, несмотря на свою проукраинскую позицию. В то же время Renew Europe и "Зеленые" призывают придерживаться первоначального компромисса.

Отметим, что накануне выборов фермеров по всей Европе активно начали поддерживать даже проукраинские политические партии. Ранее евродепутаты, которые призывали к непрерывной поддержке Киева, сейчас выступают на стороне фермеров и просят ограничить экспорт определенных украинских товаров.

Один из высокопоставленных дипломатов, который ознакомлен с ходом переговоров внутри ЕС, рассказал 24 Каналу, что "никто не ожидал, что фермеры так быстро добьются своего и получат столько уступок".

Кроме того, пока в Европарламенте нет четкости, как именно будут голосовать за продолжение либерализационной торговли с Украиной. Другой дипломат, ознакомленный с процессом переговоров в политических группах, объясняет, что накануне выборов евродепутаты голосуют, несмотря на позицию партии, опираясь на призывы собственных граждан. Таким образом они хотят охватить больший электорат в июне на выборах в Европарламент.

Важное для понимания! Для Украины выборы в Европарламент важны, поскольку после голосования будет сформировано большинство – и уже от голосов европейцев, в том числе и фермеров, зависит, будет ли оно проукраинское.



Сейчас и радикальные партии, и проевропейские партии пытаются угодить этой части электората, чтобы уже в начале июня получить их голоса.

Олег Хоменко отмечает, что сейчас Украина входит в турбулентное время из-за выборов, и спрогнозировать, какими будут дальнейшие действия Европы, пока довольно сложно.

Странное поведение польского заместителя министра

Сразу после переговоров в СМИ начали появляться сообщения о "странном поведении" польского заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака. В частности, в сети опубликовали снимок, где Колодзейчак растянулся на кресле во время выступления украинской стороны.

Колодзейчак является основателем агросоциалистического движения AGROunia, критикующего политику относительно состояния сельского хозяйства в Польше и организующего аграрные протесты и информационные кампании.

Олег Хоменко, который присутствовал в зале переговоров, говорит, что во время выступления украинского министра Колодзейчак мог показательно заниматься собственными делами, демонстрируя отсутствие заинтересованности. Нетипичное поведение Хоменко связывает с тем, что Колодзейчак еще, вероятно, не перестроился с лоббирования интересов польских фермеров на выполнение функции госслужащего.

Польский чиновник отреагировал на публикации в СМИ и назвал это попыткой дискредитации.

"Очевидно, украинцам не понравилось, как хорошо я был подготовлен к переговорам с ними. Во время многочасовой встречи я использовал содержательные аргументы и напоминал их предыдущие заявления, от которых они сейчас пытаются отмежеваться, и это вызвало раздражение. Встреча была длинной, мы все были уставшие, все мы просто люди", – сказал Михал Колодзейчак.

Впрочем, Олег Хоменко рассказал, что новых аргументов от польской стороны он не услышал, и большинство доказательств – это были статьи из СМИ.

Переговоры продолжаются: готова ли Украина на компромисс

Между тем переговоры между польскими и украинскими производителями продолжаются. На прошлой неделе в литовском Сейме с участием представителей парламентов, правительств и отраслевых ассоциаций состоялись трехсторонние переговоры Литва – Украина – Польша.

Представители агробизнеса продолжили диалог, начатый на прошлой неделе в Варшаве, и пытаются прийти к политическому консенсусу. Директор ГС "Всеукраинский аграрный форум" Мария Дидух сообщила, что удалось прийти к согласию в трех пунктах:

Необходимость запрета импорта в страны ЕС товаров из России и Беларуси.

Необходимость запрета транзита российских и белорусских товаров по территории стран ЕС.

Проведение интервенционных закупок Европейской Комиссией излишков продукции на рынке, что будет способствовать стабилизации рыночных цен.

После двустороннего заседания Олег Хоменко призвал, чтобы переговоры между польской и украинской стороной проводились на уровне триалога с участием еще одной страны, которая могла бы их рассудить. Он отметил, что начало переговоров – это уже прогресс в решении проблемы.

Нам нужно и дальше общаться, потому что только в диалоге мы найдем решение этой проблемы, а она уже на самом деле очень угрожающая,

– рассказал Хоменко.

На вопрос, на какой компромисс готова пойти Украина с поляками, Олег Хоменко считает, что пока трудно что-то прогнозировать. По его мнению, Украина, возможно, смогла бы обеспечить компромиссный вариант краткосрочного лицензирования.

"Он может быть протянут на отдельный период во времени. Также могут быть введены какие-то компенсационные механизмы, но что-то должно быть такое, что устроит именно поляков", – сказал Хоменко.