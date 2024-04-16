Йдеться про припинення блокади пункту пропуску "Догобичув – Угринів". Про це повідомили у Держприкордонслужбі та зазначили, що проїзд тепер вільний в обох напрямках.

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Аграрії відновили проїзд для вантажних транспортних засобів

Вдень, 16 квітня, польські страйкарі завершили блокування руху перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів". Рух вантажівок відбувається в обох напрямках.

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів". Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі,

– йдеться у повідомленні ДПСУ.

За даними Держприкордонслужби, станом на зараз на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, Зокрема, ще 30 вантажівок, повна маса яких сягає до 7,5 тонн, очікують на оформлення на території суміжної держави.

У ДПСУ попросили водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень. Зауважимо, що на сьогодні заблокованими поки залишаються два напрямки – "Дорогуськ – Ягодин" та "Гребенне – Рава-Руська".

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