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      Політична помста Кремля: у Польщі пояснили, чому затримали Мазура

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      Малґожата Ґошєвська, віцеспікерка Сейму Республіки Польща
      Малґожата Ґошєвська, віцеспікерка Сейму Республіки Польща / dorzeczy.pl

      На польському кордоні дійсно затримали українця Ігоря Мазура. Але цей крок – лише технічне виконання Польщею міжнародних зобов'язань. Ігор Мазур "став жертвою дій східних сусідів", які внесли його до бази Інтерполу. Але Польща "не може піддатися на цю провокацію".

      Пост із заголовком "На захист Ігоря Мазура" опублікувала у фейсбуці віцеспікерка Сейму Республіки Польща Малґожата Ґошєвська.

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      Політикиня закликала до спокою та розсудливості та пояснила, що "затримання на польському кордоні Ігоря Мазура є виключно технічним виконанням Республікою міжнародних угод та зобов'язань".

      Відважний громадянський активіст і ветеран війни на Донбасі став жертвою дій східних сусідів,
      – зазначила Ґошєвська.

      Мазура внесли до реєстру затримань Інтерполу російські спецслужби. Ґошєвська пообіцяла, що у Польщі ретельно розслідуватимуть цю справу, а також пообіцяла особисту допомогу.

      Це – наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти. Ми не можемо піддатися на провокацію. Ми не можемо бути акторами російського сценарію,
      – вважає віцеспікерка Сейму.

      Вона наголосила: "Польща зробила те, що мусила зробити. Вона затримала особу, яка фігурує в реєстрі. Але – для з’ясування ситуації. Запевняю вас, що дорога до Росії не є відкритою".

      Як усе почалося: На вимогу Росії в Польщі затримали ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура.

      blog_ava
      На вимогу Росії в Польщі затримали ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура
      сьогодні
      16351
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Росії Новини Польщі Добровольці Інтерпол
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