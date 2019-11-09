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      Политическая месть Кремля: в Польше объяснили, почему задержали Мазура

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      Малгожата Гошевская, вице-спикер Сейма Республики Польша
      Малгожата Гошевская, вице-спикер Сейма Республики Польша / polukr.net

      На польской границе действительно задержали украинца Игоря Мазура. Но этот шаг – лишь техническое исполнение Польшей международных обязательств. Игорь Мазур "стал жертвой действий восточных соседей", которые внесли его в базу Интерпола. Но Польша "не может поддаться на эту провокацию".

      Пост с заголовком "В защиту Игоря Мазура" опубликовала в фейсбуке вице-спикер Сейма Республики Польша Малгожата Гошевская.

      Смотрите также: Ветерана АТО Мазура задержали в Польше: люди вышли на протест в Киеве – фото, видео

      Политик призвала к спокойствию и рассудительности и объяснила, что "задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Республикой международных соглашений и обязательств".

      Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе стал жертвой действий восточных соседей,
      – отметила Гошевская.

      Мазура внесли в реестр задержаний Интерпола российские спецслужбы. Гошевская пообещала, что в Польше будут тщательно расследовать это дело, а также пообещала личную помощь.

      Это – наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести. Мы не можем поддаться на провокацию. Мы не можем быть актерами российского сценария,
      – считает вице-спикер Сейма.

      Она подчеркнула: "Польша сделала то, что должна была сделать. Она задержала человека, который фигурирует в реестре. Но – для выяснения ситуации. Уверяю вас, что дорога в Россию не открыта".

      Детально о том, кто такой Игорь "Тополь" Мазур и почему его задержали в Польше – читайте в материале 24 канала.

       

      Как все началось: По требованию России в Польше задержали ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура.

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Интерпол Добровольцы Новости Польши Новости России
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