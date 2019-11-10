Мазура відпустили на поруки українського консула, – Денісова

Затриманому в Польщі Ігорю Мазуру не обиратимуть запобіжний захід. Українця відпустили на поруки консула. Поки поляки думатимуть над екстрадицією Мазура до Росії, він перебуватиме саме в приміщенні українського Генконсульства.

"Співробітника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини передано на поруки Генерального консула України в Любліні", – написала у фейсбуці українська омбудсменка Людмила Денісова. На час очікування та розгляду екстрадиційного запиту Мазур мешкатиме в Генконсульстві.

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Денісова також наголосила, що питанням звільнення та повернення додому Мазура активно займаються: "Усі докладають максимум зусиль, аби він не став заручником політичної помсти РФ".

Боротьба за долю нашого співвітчизника триває. Підтримка суспільства та розголос в інформаційному просторі допоможуть зламати плани нашого ворога та швидше повернути Ігоря Мазура на Батьківщину,

– підсумувала Людмила Денісова.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця також підтвердив, що "Тополю" звільнили та мешкати він буде у Любліні.

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