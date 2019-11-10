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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Мазура відпустили на поруки українського консула, – Денісова

      398 Читать новость на русском
      Мазура затримали в Польщі 9 листопада
      Мазура затримали в Польщі 9 листопада / inforesist.org

      Затриманому в Польщі Ігорю Мазуру не обиратимуть запобіжний захід. Українця відпустили на поруки консула. Поки поляки думатимуть над екстрадицією Мазура до Росії, він перебуватиме саме в приміщенні українського Генконсульства.

      "Співробітника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини передано на поруки Генерального консула України в Любліні", – написала у фейсбуці українська омбудсменка Людмила Денісова. На час очікування та розгляду екстрадиційного запиту Мазур мешкатиме в Генконсульстві.

      Детально: Хто такий Ігор "Тополя" Мазур та чому його затримали в Польщі

      Денісова також наголосила, що питанням звільнення та повернення додому Мазура активно займаються: "Усі докладають максимум зусиль, аби він не став заручником політичної помсти РФ".

      Боротьба за долю нашого співвітчизника триває. Підтримка суспільства та розголос в інформаційному просторі допоможуть зламати плани нашого ворога та швидше повернути Ігоря Мазура на Батьківщину,
      – підсумувала Людмила Денісова.

      Посол України в Польщі Андрій Дещиця також підтвердив, що "Тополю" звільнили та мешкати він буде у Любліні.

      Усі новини про Ігоря Мазура та його затримання в Польщі читайте в матеріалах 24 каналу.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Людмила Денісова Ігор Мазур Новини Польщі
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