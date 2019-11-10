17:30
10 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО

      Мазура отпустили на поруки украинского консула, – Денисова

      121 Читати новину українською
      Мазура задержали в Польше 9 ноября
      Мазура задержали в Польше 9 ноября / inforesist.org

      Задержанному в Польше Игор. Мазуру не будет выбирать меру пресечения. Украинца отпустили на поруки консула. Пока поляки будут думать над экстрадицией Мазура в Россию, он будет находиться в помещении украинского Генконсульства.

      "Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека передано на поруки Генерального консула Украины в Люблине", – написала в фейсбуке украинский омбудсмен Людмила Денисова. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет жить в Генконсульстве.

       Подробно: Кто такой Игорь "Тополя" Мазур и почему его задержали в Польше

      Денисова также отметила, что вопросом освобождения и возвращения домой Мазура активно занимаются: "Все прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ".

      Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается. Поддержка общества и резонанс в информационном пространстве помогут сломать планы нашего врага и быстрее вернуть Игоря Мазура на Родину,
      – подытожила Людмила Денисова.

      Посол Украины в Польше Андрей Дещица также подтвердил, что "Тополю" уволили и жить он будет в Люблине.

      Все новости об Игоре Мазура и его задержании в Польше читайте в материалах 24 канала.

      blog_ava
      Магнитные бури в ноябре 2019 года: когда произойдут мощные метеоудары
      сегодня
      9788
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости Польши Игорь Мазур Людмила Денисова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зняття депутатської недоторканності: які загрози несуть прогалини в законопроєкті
      сегодня , 17:08 Зняття депутатської недоторканності: які загрози несуть прогалини в законопроєкті
      Анна Калюжна 19
      "Слугу народа" возглавил Александр Корниенко: что о нем известно
      сегодня , 16:28 "Слугу народа" возглавил Александр Корниенко: что о нем известно
      Ірина Вихрущ 215
      Треба позбутись не російської в Україні, а дискримінації україномовних
      сегодня , 16:00 Треба позбутись не російської в Україні, а дискримінації україномовних
      Блог Соцмережі 400
      Блюз, що дає сили перемагати: Бет Харт презентує у Києві відвертий альбом
      сегодня , 14:30 Блюз, що дає сили перемагати: Бет Харт презентує у Києві відвертий альбом
      Блог Медіа 233
      Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
      сегодня , 13:03 Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
      Ірина Полицька 3814
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук