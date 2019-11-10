Мазура отпустили на поруки украинского консула, – Денисова

Задержанному в Польше Игор. Мазуру не будет выбирать меру пресечения. Украинца отпустили на поруки консула. Пока поляки будут думать над экстрадицией Мазура в Россию, он будет находиться в помещении украинского Генконсульства.

"Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека передано на поруки Генерального консула Украины в Люблине", – написала в фейсбуке украинский омбудсмен Людмила Денисова. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет жить в Генконсульстве.

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Денисова также отметила, что вопросом освобождения и возвращения домой Мазура активно занимаются: "Все прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ".

Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается. Поддержка общества и резонанс в информационном пространстве помогут сломать планы нашего врага и быстрее вернуть Игоря Мазура на Родину,

– подытожила Людмила Денисова.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица также подтвердил, что "Тополю" уволили и жить он будет в Люблине.

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