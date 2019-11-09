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      Справа повністю сфабрикована на догоду Кремлю, – Аваков про затримання Мазура в Польщі

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      Аваков прокоментував затримання Мазура в Польщі
      Аваков прокоментував затримання Мазура в Польщі / Колаж 24 каналу

      Росія вкотре намагається використати Інтерпол для політичного переслідування українців. Так 9 листопада у МВС прокоментували затримання польськими прикордонниками на пункті "Ягодин – Дорогуськ" громадянина України Ігоря Мазура.

      За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поляки затримали Ігоря Мазура на підставі опублікованого Росією в інформаційній системі Інтерполу запиту про розшук українця, його арешт та екстрадицію до РФ. Про це розповіла пресслужба МВС на офіційному сайті.

      Читайте також: Чи екстрадують до РФ – залежить від польського суду: український консул зустрівся з Мазуром

      У МВС пояснили: Росія порушила статті 2 і 3 Статуту Інтерполу, які забороняють необґрунтоване переслідування й втручання у справи військового, політичного, релігійного і расового характеру.

      "РФ звинувачує нашого громадянина, що він начебто у 1994 – 2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових зіткненнях з федеральними силами на території Чечні. Внаслідок цього загинули й були важко травмовані декілька російських військовослужбовців", – розповів Арсен Аваков.

      І додав, що МВС України негайно звернулося до Генерального секретаріату Інтерполу щодо нової спроби Росії "неправомірно використати канали та інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України".

      Також МВС звернулося до правоохоронців Польщі з поясненнями про грубі порушення Росією норм міжнародного законодавства та правил Інтерполу.

      МВС висловлює сподівання на швидкий, об'єктивний та законний розгляд цієї справи, яка повністю сфабрикована на догоду Кремлю,
      – наголосив Аваков.

      Примітно, що РФ раніше вже зверталася до Інтерполу із запитом про оголошення Арсенія Яценюка у міжнародний розшук за "участь в озброєній банді". Інтерпол тоді відмовив Росії.

      Тим часом під стінами посольства Польщі в Києві вже зібрались люди з вимогами звільнити українського активіста і добровольця Ігоря Мазура, фото та відео з місця подій – дивіться у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      На вимогу Росії в Польщі затримали ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура
      сьогодні
      16376
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Польщі Добровольці Інтерпол Новини Росії Війна на Донбасі Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
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