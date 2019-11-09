Справа повністю сфабрикована на догоду Кремлю, – Аваков про затримання Мазура в Польщі

Росія вкотре намагається використати Інтерпол для політичного переслідування українців. Так 9 листопада у МВС прокоментували затримання польськими прикордонниками на пункті "Ягодин – Дорогуськ" громадянина України Ігоря Мазура.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поляки затримали Ігоря Мазура на підставі опублікованого Росією в інформаційній системі Інтерполу запиту про розшук українця, його арешт та екстрадицію до РФ. Про це розповіла пресслужба МВС на офіційному сайті.

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У МВС пояснили: Росія порушила статті 2 і 3 Статуту Інтерполу, які забороняють необґрунтоване переслідування й втручання у справи військового, політичного, релігійного і расового характеру.

"РФ звинувачує нашого громадянина, що він начебто у 1994 – 2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових зіткненнях з федеральними силами на території Чечні. Внаслідок цього загинули й були важко травмовані декілька російських військовослужбовців", – розповів Арсен Аваков.

І додав, що МВС України негайно звернулося до Генерального секретаріату Інтерполу щодо нової спроби Росії "неправомірно використати канали та інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України".

Також МВС звернулося до правоохоронців Польщі з поясненнями про грубі порушення Росією норм міжнародного законодавства та правил Інтерполу.

МВС висловлює сподівання на швидкий, об'єктивний та законний розгляд цієї справи, яка повністю сфабрикована на догоду Кремлю,

– наголосив Аваков.

Примітно, що РФ раніше вже зверталася до Інтерполу із запитом про оголошення Арсенія Яценюка у міжнародний розшук за "участь в озброєній банді". Інтерпол тоді відмовив Росії.

Тим часом під стінами посольства Польщі в Києві вже зібрались люди з вимогами звільнити українського активіста і добровольця Ігоря Мазура, фото та відео з місця подій – дивіться у матеріалі 24 каналу.