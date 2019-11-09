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      Дело полностью сфабриковано в угоду Кремлю, – Аваков о задержании Мазура в Польше

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      Аваков прокомментировал задержание Мазура в Польше
      Аваков прокомментировал задержание Мазура в Польше / Коллаж 24 канала

      Россия в очередной раз пытается использовать Интерпол для политического преследования украинцев. Так 9 ноября в МВД прокомментировали задержание польскими пограничниками на пункте "Ягодин – Дорогуск" гражданина Украины Игоря Мазура.

      По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, поляки задержали Игоря Мазура на основании опубликованного Россией в информационной системе Интерпола запроса о розыске украинца, его аресте и экстрадиции в РФ. Об этом рассказала пресс-служба МВД на официальном сайте.

      Читайте также: Кто такой Игорь "Тополь" Мазур и почему его задержали в Польше

      В МВД объяснили: Россия нарушила статьи 2 и 3 Устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование и вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

      "РФ обвиняет нашего гражданина, что он якобы в 1994 – 2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих", – рассказал Арсен Аваков.

      И добавил, что МВД Украины немедленно обратилось в Генеральный секретариат Интерпола из-за новой попытки России "неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины".

      Также МВД обратилось в милицию Польши с пояснениями о грубых нарушениях Россией норм международного законодательства и правил Интерпола.

      МВД надеется на быстрое, объективное и законное рассмотрение этого дела, полностью сфабрикованного в угоду Кремлю,
      – отметил Аваков.

      Примечательно, что РФ ранее уже обращалась в Интерпол с запросом об объявлении Арсения Яценюка в международный розыск за "участие в вооруженной банде". Интерпол тогда отказал России.

      Тем временем под стенами посольства Польши в Киеве уже собрались люди с требованиями освободить украинского активиста и добровольца Игоря Мазура, фото и видео с места событий – смотрите в материале 24 канала.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости России Интерпол Добровольцы Новости Польши Новости Украины Война на Донбассе Арсен Аваков Министерство внутренних дел
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