Справа Мазура: Україна домоглася ще одного суттєвого успіху

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що найближчим часом мають виключити зі списків Інтерполу затриманого в Польщі українського активіста Ігоря Мазура.

Як підкреслила Зеркаль під час брифінгу, відповідне прохання офіційний Київ подав ще в суботу, 9 листопада (саме цього дня затримали в Польщі Ігоря Мазура – 24 канал). Тому Україна очікує, що найближчим часом генеральний секретар Інтерполу ухвалить рішення на її користь.

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Перелік Інтерполу та співпрацю з Інтерполом веде Міністерство внутрішніх справ, і вони тримають це зараз на контролі. Я контактувала з паном Геращенком (заступник міністра внутрішніх справ – 24 канал), і він сказав, що найближчим часом Мазура мають виключити з цього переліку,

– зазначила українська дипломатка.

Що відомо про справу Ігоря Мазура

9 листопада у Польщі затримали добровольця, ветерана війни на Донбасі, працівника Секретаріату уповноваженого Ради з прав людини Ігоря Мазура (позивний "Тополя"). Він мав відвідати офіційний захід на запрошення польської сторони, проте прикордонники затримали його на запит Росії через Інтерпол.

Як пояснила віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська, затримання Мазура – лише технічне виконання Польщею міжнародних зобов'язань і українець "став жертвою дій східних сусідів", які внесли його до бази Інтерполу. За її словами, Мазура внесли до реєстру затримань Інтерполу російські спецслужби. В УНА-УНСО, зі свого боку, розповіли, що Мазура затримали на запит Слідчого комітету РФ, який подав українця у міжнародний розшук – мовляв, той брав участь у боях у Першій чеченській війні проти федеральних російських військ.

До Мазура спершу не допускали нікого з українських дипломатичних представників у Польщі. Проте згодом консул України в Любліні Юрій Кучерявий усе ж провів з ним зустріч. А наступного дня, 10 листопада, Мазура вже відпустили на поруки українського диппредставника. Також у Польщі запевнили, що йому тут не обиратимуться запобіжний захід.

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