22:56
12 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія святкує перемогу над монголо-татарами. Клуб друзів Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, сьогодні
      Вєсті.UA: Мама Дубінського любить швидкість. Уроки від народу для Шуфрича
      Вєсті.UA
      21:09, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      Справа Мазура: Україна домоглася ще одного суттєвого успіху

      1697 Читать новость на русском
      Ігор Мазур
      Ігор Мазур / Соцмережі

      Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що найближчим часом мають виключити зі списків Інтерполу затриманого в Польщі українського активіста Ігоря Мазура.

      Як підкреслила Зеркаль під час брифінгу, відповідне прохання офіційний Київ подав ще в суботу, 9 листопада (саме цього дня затримали в Польщі Ігоря Мазура – 24 канал). Тому Україна очікує, що найближчим часом генеральний секретар Інтерполу ухвалить рішення на її користь.

      Зверніть увагу! Ігор "Тополя" Мазур дав пресконференцію у Польщі: головні тези

      Перелік Інтерполу та співпрацю з Інтерполом веде Міністерство внутрішніх справ, і вони тримають це зараз на контролі. Я контактувала з паном Геращенком (заступник міністра внутрішніх справ – 24 канал), і він сказав, що найближчим часом Мазура мають виключити з цього переліку,
      – зазначила українська дипломатка.

      Що відомо про справу Ігоря Мазура

      9 листопада у Польщі затримали добровольця, ветерана війни на Донбасі, працівника Секретаріату уповноваженого Ради з прав людини Ігоря Мазура (позивний "Тополя"). Він мав відвідати офіційний захід на запрошення польської сторони, проте прикордонники затримали його на запит Росії через Інтерпол.

      Як пояснила віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська, затримання Мазура – лише технічне виконання Польщею міжнародних зобов'язань і українець "став жертвою дій східних сусідів", які внесли його до бази Інтерполу. За її словами, Мазура внесли до реєстру затримань Інтерполу російські спецслужби. В УНА-УНСО, зі свого боку, розповіли, що Мазура затримали на запит Слідчого комітету РФ, який подав українця у міжнародний розшук – мовляв, той брав участь у боях у Першій чеченській війні проти федеральних російських військ.

      До Мазура спершу не допускали нікого з українських дипломатичних представників у Польщі. Проте згодом консул України в Любліні Юрій Кучерявий усе ж провів з ним зустріч. А наступного дня, 10 листопада, Мазура вже відпустили на поруки українського диппредставника. Також у Польщі запевнили, що йому тут не обиратимуться запобіжний захід.

      Детальніше! Хто такий Ігор "Тополя" Мазур та чому його затримали в Польщі

      blog_ava
      Найбільший торговий центр світу затопило: вода потоками ллється зі стелі – фото, відео
      сьогодні
      17061
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Ігор Мазур Інтерпол Олена Зеркаль Міністерство внутрішніх справ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 листопада: В’ятрович буде нардепом, Кива-Джокер та підозра Букіну
      сьогодні , 22:20 Головні новини 12 листопада: В’ятрович буде нардепом, Кива-Джокер та підозра Букіну
      Ірина Вихрущ 309
      Обіцяв цього разу повернутися цілим, – історія командира, який повернувся на передову
      сьогодні , 22:00 Обіцяв цього разу повернутися цілим, – історія командира, який повернувся на передову
      Володимир Патола 220
      Юрист про слідство ДБР, захоплених моряків і дії Порошенка: давати оцінку має не слідчий
      сьогодні , 21:01 Юрист про слідство ДБР, захоплених моряків і дії Порошенка: давати оцінку має не слідчий
      Євгенія Мазур 507
      Авоськи, мішечки, екосумки: чим замінити пластикові пакети в Україні
      сьогодні , 20:30 Авоськи, мішечки, екосумки: чим замінити пластикові пакети в Україні
      Наталя Сколоздра 2690
      Це великий успіх росіян, або чому полк "Азов" догрався
      сьогодні , 20:30 Це великий успіх росіян, або чому полк "Азов" догрався
      Віталій Дейнега 2353
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук