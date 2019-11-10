18:45
10 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:43, 9 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Гордон врятував Зеленського. Як каратимуть "слуг народу"
      Вєсті.UA
      18:59, 9 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Ігор "Тополя" Мазур дав пресконференцію у Польщі: головні тези

      430 Читать новость на русском
      Звільнений на поруки Ігор "Тополя" Мазур дав пресконференцію
      Звільнений на поруки Ігор "Тополя" Мазур дав пресконференцію / censor.net.ua

      Затриманого напередодні у Польщі за запитом Росії Ігоря "Тополю" Мазура звільнили на поруки українського консула. Одразу ж після звільнення він дав пресконференцію для представників засобів масової інформації.

      Найголовніші тези виступу українського активіста та військового відібрав 24 канал. Транслював пресконференцію "Укрінформ".

      Важливо: Хто такий Ігор "Тополя" Мазур та чому його затримали в Польщі

      Головні тези з пресконференції Мазура "Тополі" (пряма мова):

      Останнім часом різні міжнародні структури починають надто суворо ставитися до українців:
      Ми бачимо справу Марківа в Італії, бачимо, що Рада Європи приймає російську делегацію. Інтерпол, який раніше не ставив у чорний список тих, хто висвітлював злочини російської арміїі на Кавказі, сьогодні включає нас у розшук;

      Крім мене, у цьому списку можуть бути й інші:
      У тій справі, у якій проходжу я, проходить Арсеній Яценюк, брати Тягнибоки, Дмитро Ярош і ще щонайменше 5 хлопців. Раніше по цій справі проходили Микола Карпюк та Станіслав Клих – вони ніколи не були у Чечні, але це не важливо для російського "правосуддя";

      Казуси кримінальної справи:
      Видно, що ця справа робилася людьми, які неадекватно оцінювали роки народження та стан здоров'я деяких людей. У цій справі деякий час навіть проходив Юрій Шухевич. Він сліпий, але оскільки входить до керівництва УНА-УНСО, то його теж включили у цю справу як бойовика. Так само "закатував" декілька росіян і Ярослав Лагнюк, якому тоді було 3 роки;

      З якою метою Мазур їхав до Польщі:
      Я їхав у Варшаву на конференцію щодо спільної українсько-польської протидії російській агресії. На жаль, ми бачимо, що стара Європа починає домовлятися з Росією. Я говорю про Німеччину, Францію, Італію та Іспанію. Натомість країни Балтики та Польща – це наші найближчі союзники, і ми чудово розуміємо, що лише об'єднавши наші зусилля, ми можемо протистояти агресії;

      Українські прикордонники ні про що не попереджали:
      Я був у Польщі минулого року кілька разів і до цього багато разів. Перейшовши у запас Збройних сил, я вважав, що справді важливо мати гарні стосунки з поляками. Якщо я був у базі Інтерполу з 2014 року, то вони лише зараз вирішили дати хід цьому питанню;

      Не думаю, що хтось мене здав:
      Найімовірніше, в останні кілька місяців Росія почала більш активно працювати на міжнародному рівні. На жаль, як Данія здалася і дозволила будувати "Північний потік-2", так само здався і Інтерпол та вирішив включити нас у той "чорний список";

      Про судові засідання у Польщі та "участь" у бойових діях в Чечні:
      Ми будемо ходити на судові засідання. Я думаю, що польський суд вислухає мої аргументи, мабуть, будуть вислухані аргументи Росії. Якщо у них є факти нашої участі у бойових діях, нехай доводять це. Від себе можу сказати, що жодної участі у бойових діях в Чечні я не брав. Я був там, і ми з журналістами лише надсилали інформацію про те, що відбувається, як знищувалися міста;

      Не варто сварити Україну і Польщу:
      Я сподіваюся, що не буде таких моментів, коли нас будуть роз'єднувати. Всі питання, наприклад, Волинської трагедії треба доручити історикам і не намагатися посварити наші народи. У нас є головний ворог – це Росія. Зараз лінія фронту проходить через Україну, але якщо Росія зможе перемогти, то Польща буде наступною;

      У важливих моментах українські влада і опозиція об'єднуються:
      На моє звільнення працювали як українська влада, так і опозиція. я говорю не про проросійську опозицію, а про хлопців з "Руху опору капітуляції". Так само максимум зусиль доклали офіс омбудсмена, МЗС та Офіс Президента. Приємно, що у таких моментах вони об'єднуються. Сподіваюся, така ж взаємодія буде і у справі Марківа, і в інших моментах, коли за кордоном наші люди попадають під пресинг Не важливо, влада ти чи опозиція, але своїх треба виручати;

      Новина доповнюється...

      blog_ava
      З Днем бухгалтера: найкращі картинки-привітання
      сьогодні
      5830
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Група Фірташа використовує імпічмент Трампа, аби відновити вплив в Україні: деталі
      сьогодні , 17:59 Група Фірташа використовує імпічмент Трампа, аби відновити вплив в Україні: деталі
      Сергій Лещенко 167
      "Слугу народу" очолив Олександр Корнієнко: що про нього відомо
      сьогодні , 17:20 "Слугу народу" очолив Олександр Корнієнко: що про нього відомо
      Ірина Вихрущ 3452
      Зняття депутатської недоторканності: які загрози несуть прогалини в законопроєкті
      сьогодні , 17:08 Зняття депутатської недоторканності: які загрози несуть прогалини в законопроєкті
      Анна Калюжна 207
      Треба позбутись не російської в Україні, а дискримінації україномовних
      сьогодні , 16:00 Треба позбутись не російської в Україні, а дискримінації україномовних
      Блог Соцмережі 662
      Блюз, що дає сили перемагати: Бет Харт презентує у Києві відвертий альбом
      сьогодні , 14:30 Блюз, що дає сили перемагати: Бет Харт презентує у Києві відвертий альбом
      Блог Медіа 326
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук