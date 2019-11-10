Ігор "Тополя" Мазур дав пресконференцію у Польщі: головні тези

Затриманого напередодні у Польщі за запитом Росії Ігоря "Тополю" Мазура звільнили на поруки українського консула. Одразу ж після звільнення він дав пресконференцію для представників засобів масової інформації.

Найголовніші тези виступу українського активіста та військового відібрав 24 канал. Транслював пресконференцію "Укрінформ".

Важливо: Хто такий Ігор "Тополя" Мазур та чому його затримали в Польщі

Головні тези з пресконференції Мазура "Тополі" (пряма мова):

Останнім часом різні міжнародні структури починають надто суворо ставитися до українців:

Ми бачимо справу Марківа в Італії, бачимо, що Рада Європи приймає російську делегацію. Інтерпол, який раніше не ставив у чорний список тих, хто висвітлював злочини російської арміїі на Кавказі, сьогодні включає нас у розшук;

Крім мене, у цьому списку можуть бути й інші:

У тій справі, у якій проходжу я, проходить Арсеній Яценюк, брати Тягнибоки, Дмитро Ярош і ще щонайменше 5 хлопців. Раніше по цій справі проходили Микола Карпюк та Станіслав Клих – вони ніколи не були у Чечні, але це не важливо для російського "правосуддя";

Казуси кримінальної справи:

Видно, що ця справа робилася людьми, які неадекватно оцінювали роки народження та стан здоров'я деяких людей. У цій справі деякий час навіть проходив Юрій Шухевич. Він сліпий, але оскільки входить до керівництва УНА-УНСО, то його теж включили у цю справу як бойовика. Так само "закатував" декілька росіян і Ярослав Лагнюк, якому тоді було 3 роки;

З якою метою Мазур їхав до Польщі:

Я їхав у Варшаву на конференцію щодо спільної українсько-польської протидії російській агресії. На жаль, ми бачимо, що стара Європа починає домовлятися з Росією. Я говорю про Німеччину, Францію, Італію та Іспанію. Натомість країни Балтики та Польща – це наші найближчі союзники, і ми чудово розуміємо, що лише об'єднавши наші зусилля, ми можемо протистояти агресії;

Українські прикордонники ні про що не попереджали:

Я був у Польщі минулого року кілька разів і до цього багато разів. Перейшовши у запас Збройних сил, я вважав, що справді важливо мати гарні стосунки з поляками. Якщо я був у базі Інтерполу з 2014 року, то вони лише зараз вирішили дати хід цьому питанню;

Не думаю, що хтось мене здав:

Найімовірніше, в останні кілька місяців Росія почала більш активно працювати на міжнародному рівні. На жаль, як Данія здалася і дозволила будувати "Північний потік-2", так само здався і Інтерпол та вирішив включити нас у той "чорний список";

Про судові засідання у Польщі та "участь" у бойових діях в Чечні:

Ми будемо ходити на судові засідання. Я думаю, що польський суд вислухає мої аргументи, мабуть, будуть вислухані аргументи Росії. Якщо у них є факти нашої участі у бойових діях, нехай доводять це. Від себе можу сказати, що жодної участі у бойових діях в Чечні я не брав. Я був там, і ми з журналістами лише надсилали інформацію про те, що відбувається, як знищувалися міста;

Не варто сварити Україну і Польщу:

Я сподіваюся, що не буде таких моментів, коли нас будуть роз'єднувати. Всі питання, наприклад, Волинської трагедії треба доручити історикам і не намагатися посварити наші народи. У нас є головний ворог – це Росія. Зараз лінія фронту проходить через Україну, але якщо Росія зможе перемогти, то Польща буде наступною;

У важливих моментах українські влада і опозиція об'єднуються:

На моє звільнення працювали як українська влада, так і опозиція. я говорю не про проросійську опозицію, а про хлопців з "Руху опору капітуляції". Так само максимум зусиль доклали офіс омбудсмена, МЗС та Офіс Президента. Приємно, що у таких моментах вони об'єднуються. Сподіваюся, така ж взаємодія буде і у справі Марківа, і в інших моментах, коли за кордоном наші люди попадають під пресинг Не важливо, влада ти чи опозиція, але своїх треба виручати;

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