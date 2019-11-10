Игорь "Тополя" Мазур дал пресс-конференцию в Польше: главные тезисы

Задержанного накануне в Польше по запросу России Игоря Мазура (позывной "Тополя") освободили на поруки украинского консула. Сразу же после освобождения он дал пресс-конференцию для представителей средств массовой информации.

Главные тезисы выступления украинского активиста и военного отобрал 24 канал. Транслировал пресс-конференцию "Укринформ".

Важно: Кто такой Игорь "Тополя" Мазур и почему его задержали в Польше

Главные тезисы из пресс-конференции Мазура "Тополи" (прямая речь):

В последнее время различные международные структуры начинают слишком строго относиться к украинцам:

Мы видим дело Маркива в Италии, видим, что Совет Европы принимает российскую делегацию. Интерпол, который ранее не ставил в черный список тех, кто освещал преступления российской армии на Кавказе, сегодня включает нас в розыск;

Кроме меня, в этом списке могут быть и другие:

В том деле, в котором я прохожу, проходит Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, Дмитрий Ярош и еще минимум 5 человек. Ранее по этому делу проходили Николай Карпюк и Станислав Клых – они никогда не были в Чечне, но это не важно для российского "правосудия";

Казусы уголовного дела:

Видно, что это дело делалось людьми, которые неадекватно оценивали годы рождения и состояние здоровья некоторых людей. В этом деле некоторое время даже проходил Юрий Шухевич. Он слепой, но поскольку входит в руководство УНА-УНСО, то его тоже включили в это дело как боевика. Так же "замучил" несколько россиян и Ярослав Лагнюк, которому тогда было 3 года;

С какой целью Мазур ехал в Польшу:

Я ехал в Варшаву на конференцию по совместному украинско-польскому противодействию российской агрессии. К сожалению, мы видим, что старая Европа начинает договариваться с Россией. Я говорю о Германии, Франции, Италии и Испании. Однако страны Прибалтики и Польша – это наши ближайшие союзники, и мы прекрасно понимаем, что только объединив наши усилия, мы можем противостоять агрессии;

Украинские пограничники ни о чем не предупреждали:

Я был в Польше в прошлом году несколько раз и до этого много раз. Перейдя в запас Вооруженных сил, я считал, что действительно важно иметь хорошие отношения с поляками. Если я был в базе Интерпола с 2014 года, то они только сейчас решили дать ход этому вопросу;

Не думаю, что кто-то меня сдал:

Вероятнее всего, в последние несколько месяцев Россия начала более активно работать на международном уровне. К сожалению, как Дания сдалась и разрешила строить "Северный поток-2", так же сдался и Интерпол и решил включить нас в тот "черный список";

О судебных заседаниях в Польше и "участии" в боевых действиях в Чечне:

Мы будем ходить на судебные заседания. Я думаю, что польский суд выслушает мои аргументы, видимо, будут выслушаны аргументы России. Если у них есть факты нашего участия в боевых действиях, пусть доказывают это. От себя могу сказать, что никакого участия в боевых действиях в Чечне я не брал. Я был там, и мы с журналистами только присылали информацию о том, что происходит, как уничтожались города;

Не стоит ругать Украину и Польшу:

Я надеюсь, что не будет таких моментов, когда нас будут разъединять. Все вопросы, например, Волынской трагедии надо поручить историкам и не пытаться поссорить наши народы. У нас есть главный враг – это Россия. Сейчас линия фронта проходит через Украину, но если Россия сможет победить, то Польша будет следующей;

В важных моментах украинские власти и оппозиция объединяются:

На мое освобождение работали как украинская власть, так и оппозиция, я говорю не о пророссийской оппозиции, а о ребятах из "Движения сопротивления капитуляции". Так же максимум усилий приложили офис омбудсмена, МИД и Офис Президента. Приятно, что в таких моментах они объединяются. Надеюсь, такое же взаимодействие будет и в деле Маркива, и в других моментах, когда за границей наши люди попадают под прессинг. Не важно, власть ты или оппозиция, но своих надо выручать;

На каких условиях отпустили Мазура:

Сейчас я нахожусь на поруках консула Украины в Люблине. Когда будет повестка в суд, я буду вынужден явиться на заседание. Я не могу выезжать за пределы Люблинского воеводства. За пределами консульства я могу передвигаться только вместе с господином консулом – за руку ходить не обязательно;

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