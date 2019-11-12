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      Дело Мазура: Украина добилась еще одного существенного успеха

      103 Читати новину українською
      Игорь Мазур
      Игорь Мазур / Соцсети

      Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что в ближайшее время должны исключить из списков Интерпола задержанного в Польше украинского активиста Игоря Мазура.

      Как подчеркнула Зеркаль во время брифинга, соответствующую просьбу официальный Киев подал еще в субботу, 9 ноября (именно в этот день задержали в Польше Игоря Мазура – 24 канал). Поэтому Украина ожидает, что в ближайшее время генеральный секретарь Интерпола примет решение в ее пользу.

      Обратите внимание! Игорь "Тополя" Мазур дал пресс-конференцию в Польше: главные тезисы

      Перечень Интерпола и сотрудничество с Интерполом ведет Министерство внутренних дел, и они держат это сейчас на контроле. Я контактировал с господином Геращенко (заместитель министра внутренних дел – 24 канал), и он сказал, что в ближайшее время Мазура должны исключить из этого перечня,
      – отметила украинский дипломат.

      Что известно о деле Игоря Мазура

      9 ноября в Польше задержали добровольца, ветерана войны в Донбассе, работника Секретариата уполномоченного по правам человека Игоря Мазура (позывной "Тополя"). Он должен был посетить официальное мероприятие по приглашению польской стороны, однако пограничники задержали его на запрос России через Интерпол.

      Как пояснила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская, задержание Мазура – только техническое исполнение Польшей международных обязательств и украинец "стал жертвой действий восточных соседей", которые внесли его в базу Интерпола. По ее словам, Мазура внесли в реестр задержаний Интерпола российские спецслужбы. В УНА-УНСО, со своей стороны, рассказали, что Мазура задержали на запрос Следственного комитета РФ, который подал украинца в международный розыск – мол, тот участвовал в боях в Первой чеченской войне против федеральных российских войск.

      К Мазуру сначала не допускали никого из украинских дипломатических представителей в Польше. Однако впоследствии консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый все же провел с ним встречу. На следующий день, 10 ноября, Мазура уже отпустили на поруки украинского диппредставителя. Также в Польше заверили, что ему здесь не будет избираться мера пресечения.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины МИД Украины Министерство внутренних дел Елена Зеркаль Интерпол Игорь Мазур
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