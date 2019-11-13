Игорь "Тополя" Мазур вернулся в Украину, – Геращенко

Недавно задержанный в Польше и впоследствии отпущен на поруки украинский активист, доброволец и ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур вернулся в Украину.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в своем фейсбуке. По его словам, такое стало возможным благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти, а именно со стороны:

– Офиса Президента,

– Офиса Омбудсмена,

– украинских дипломатов,

– народных депутатов,

– МВД,

– Нацполиции.

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Отдельную благодарность Геращенко выразил послу Украины в Польше Андрею Дещице.

Кроме того, он подчеркнул, что освобождению Мазура поспособствовало и то, что украинское бюро Интерпола по поручению главы МВД Арсена Авакова направило пакет документов, которые прямо свидетельствовали о злоупотреблении Россией своим правом обращения к этой международной организации.

"Это небольшая, но победа в гибридной войне, которую ведет против нас Российская Федерация", – подчеркнул Геращенко.

К слову, в ближайшее время Игоря Мазура должны еще исключить из списков Интерпола. Соответствующее прошение официальный Киев подал еще в субботу, 9 ноября – именно в этот день задержали в Польше Игоря Мазура.

Что известно о деле Игоря Мазура

9 ноября в Польше задержали добровольца, ветерана войны на Донбассе, работника Секретариата уполномоченного Совета по правам человека Игоря Мазура (позывной "Тополя"). Он должен был посетить официальное мероприятие по приглашению польской стороны, однако пограничники задержали его по запросу России через Интерпол.

Как пояснила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская, задержание Мазура – лишь техническое выполнение Польшей международных обязательств и украинец "стал жертвой действий восточных соседей", которые внесли его в базу Интерпола. По ее словам, Мазура внесли в реестр задержаний Интерпола российские спецслужбы. В УНА-УНСО, со своей стороны, рассказали, что Мазура задержали на запрос Следственного комитета РФ, который подал украинца в международный розыск – мол, тот участвовал в боях в Первой чеченской войне против федеральных российских войск.

До Мазура сначала не допускали никого из украинских дипломатических представителей в Польше. Однако впоследствии консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый все же провел с ним встречу. А на следующий день, 10 ноября, Мазура уже отпустили на поруки украинского диппредставителя. Также в Польше заверили, что ему здесь не будут избирать меру пресечения.

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