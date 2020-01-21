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      В Донецке застрелили боевика Алексея Кривулю: что о нем известно

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      Убит боевик Алексей Кривуля / Соцсети

      В оккупированном Донецке ликвидировали так называемого заместителя командира полка спецназа боевиков, 43-летнего Алексея Кривулю на прозвище "Грин".

      Об убийстве Кривули сообщил представитель террористической организации "ДНР" Даниил Бессонов в соцсетях.

      К теме: Блестящий успех: бойцы ВСУ уничтожили "главу Оборонпрома" боевиков на Донбассе

      Вместе с тем, украинский офицер Анатолий Штефан с позывным Штирлиц в своем телеграмм-канале отметил, что Грина убили его же соратники.

      На момент ликвидации боевик занимал должность "заместителя командира полка специального назначения ВВ МВД".

      Что известно об Алексее Кривуле

      Боевик также был известен под псевдонимом Алексей Владимиров. Он родился 26 июня 1976 года, проживал в городе Николаевка Донецкой области. Окончил школу №19 в Павлограде.

      Весной 2014 года начал воевать против украинских военных на стороне российских оккупантов. Принимал активное участие в боях за Славянск в 2014 году. Исполнял обязанности первого заместителя начальника штаба бригады 7 ОМБСР (в/ч 8 807) 1 АК Южного военного округа ВС РФ. Воинское звание – майор.

      Алексей Кривуля долгое время был заместителем "командира батальона" бандформирования "Пятнашка".


      Страница Кривули в соцсети "Вконтакте"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости политики
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