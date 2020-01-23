Офіс генпрокурора створив спецпідрозділ щодо злочинів бойовиків на Донбасі

Офіс генпрокурор завершив формування нових спеціальних управлінь, які займатимуться розслідуваннями злочинів бойовиків в умовах війни на Донбасі. Нові підрозділи діятимуть на базі прокуратур у Луганській та Донецькій областях України.

До складу новоутворених управлінь увійшли 60 прокурорів, а розпорядився щодо їх формувань особисто Руслан Рябошапка, повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Чим займатиметься новий підрозділ прокуратури

Новостворені управління здійснюватимуть процесуальне керівництво та контролюватимуть розслідування злочинів проросійських бойовиків або російських військових на Донбасі проти:

порушення основ національної безпеки України;

безпеки громадян;

миру в Україні;

безпеки люства і міжнародного правопорядку;

недоторканності державних кордонів України;

інших злочинів, пов'язаних з російською агресією на Донбасі.

Зазначається, що зараз прокуратура здійснює процесуальне керівництво розслідувань таких злочинів вже у понад 10 тисячах справ.

Регіональні підрозділи також спрівпрацюють громадськими правозахисниками. Останні допомагають документувати воєнні злочини, використовувати відкриті джерела у роботі, а також комунікувати з постраждалими та свідками злочинів.

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Крім того, спецпідрозділ координуватиме загальну роботу правоохоронців з протидії воєнним злочинам, вчиненим проросійськими бойовиками.

Що відомо про злочини бойовиків на Донбасі?Проросійські бойовики протягом усієї війни на Донбасі ще з 2014 року не цураються воєнних злочинів. Боятися їм нічого, позаяк у квазіутвореннях на Сході України до завершення війни вони буквально є "царями і богами".



Зокрема, бойовики можуть безперешкодно відбирати майно у цивільних, вдаватися до катувань військовополонених, а випадки страт українських військових, які потрапили у полон, не є поодинокими.



Про злочини бойовиків найчастіше розповідають ті, хто, розчарувавшись у бандформуваннях, здається українським правоохоронцям або ж колишні бранці, які відчули все на собі. Наприклад, звільнені під час обміну 29 грудня українці розповідали про катування, фізичне насилля та нелюдське поводження.