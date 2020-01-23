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      Офіс генпрокурора створив спецпідрозділ щодо злочинів бойовиків на Донбасі

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      Злочинами бойовиків на Донбасі займеться окремий підрозділ прокуратури / фото з окупаційних "ЗМІ"

      Офіс генпрокурор завершив формування нових спеціальних управлінь, які займатимуться розслідуваннями злочинів бойовиків в умовах війни на Донбасі. Нові підрозділи діятимуть на базі прокуратур у Луганській та Донецькій областях України.

      До складу новоутворених управлінь увійшли 60 прокурорів, а розпорядився щодо їх формувань особисто Руслан Рябошапка, повідомляє Офіс генерального прокурора.

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      Чим займатиметься новий підрозділ прокуратури

      Новостворені управління здійснюватимуть процесуальне керівництво та контролюватимуть розслідування злочинів проросійських бойовиків або російських військових на Донбасі проти:

      • порушення основ національної безпеки України;
      • безпеки громадян;
      • миру в Україні;
      • безпеки люства і міжнародного правопорядку;
      • недоторканності державних кордонів України;
      • інших злочинів, пов'язаних з російською агресією на Донбасі.

      Зазначається, що зараз прокуратура здійснює процесуальне керівництво розслідувань таких злочинів вже у понад 10 тисячах справ.

      Регіональні підрозділи також спрівпрацюють громадськими правозахисниками. Останні допомагають документувати воєнні злочини, використовувати відкриті джерела у роботі, а також комунікувати з постраждалими та свідками злочинів.

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      Крім того, спецпідрозділ координуватиме загальну роботу правоохоронців з протидії воєнним злочинам, вчиненим проросійськими бойовиками.

      Що відомо про злочини бойовиків на Донбасі?Проросійські бойовики протягом усієї війни на Донбасі ще з 2014 року не цураються воєнних злочинів. Боятися їм нічого, позаяк у квазіутвореннях на Сході України до завершення війни вони буквально є "царями і богами".

      Зокрема, бойовики можуть безперешкодно відбирати майно у цивільних, вдаватися до катувань військовополонених, а випадки страт українських військових, які потрапили у полон, не є поодинокими.

      Про злочини бойовиків найчастіше розповідають ті, хто, розчарувавшись у бандформуваннях, здається українським правоохоронцям або ж колишні бранці, які відчули все на собі. Наприклад, звільнені під час обміну 29 грудня українці розповідали про катування, фізичне насилля та нелюдське поводження.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Проросійські бойовики Війна на Донбасі Окуповані території Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка
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