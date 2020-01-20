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      Звільнені з полону дали свідчення на 14 кримінальних справ проти бойовиків

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      Звільнені з полону українці поскаржилися Офісу генпрокурора на катування бойовиків

      Офіс генерального прокурора провів допити українців, яких було звільнено з полону у межах обміну 29 грудня 2019 року. За свідченнями, які надали звільнені з полону, правоохоронці відкрили кримінальні провадження проти проросійських бойовиків.

      Допити проводили прокурори департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, повідомляє Офіс генпрокурора.

      До слова: Ми запам'ятаємо і не пробачимо, – ветеран АТО про катування в тюрмах РФ

      Усі кримінальні провадження стосуються порушення законів і звичаїв війни. За це бойовикам, причетним до цих злочинів, загрожує до 12 років за ґратами.

      У своїх свідченнях звільнені з полону бранці, зокрема, скаржилися на жорстоке поводження з цивільним населенням, катування, застосування фізичного насильства з боку підконтрольних Росії бойовиків.

      Обставини усіх злочинів та особи, які їх скоювали, будуть встановлюватися в об'єднаному кримінальному провадження щодо російської збройної агресії. У ньому розслідуються злочини російської влади та військових, а також підконтрольних Росії бойовиків.

      Зараз українські правоохоронці вже встановили 160 місць, де бойовики утримували українських полонених на окупованій частині Донбасу. Розслідування у 14 нових кримінальних провадженнях здійснюватиме Служба безпеки України.

      Що відомо про обміни полоненими у 2019 році

      • Перший за президентства Володимира Зеленського обмін із Росією за схемою 35 на 35 відбувся 7 вересня.
      • На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.
      • Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.
      • На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
      • Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Росії Обмін полоненими Війна на Донбасі Проросійські бойовики Українці в полоні РФ Служба безпеки України Окуповані території
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