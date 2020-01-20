Звільнені з полону дали свідчення на 14 кримінальних справ проти бойовиків

Офіс генерального прокурора провів допити українців, яких було звільнено з полону у межах обміну 29 грудня 2019 року. За свідченнями, які надали звільнені з полону, правоохоронці відкрили кримінальні провадження проти проросійських бойовиків.

Допити проводили прокурори департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, повідомляє Офіс генпрокурора.

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Усі кримінальні провадження стосуються порушення законів і звичаїв війни. За це бойовикам, причетним до цих злочинів, загрожує до 12 років за ґратами.

У своїх свідченнях звільнені з полону бранці, зокрема, скаржилися на жорстоке поводження з цивільним населенням, катування, застосування фізичного насильства з боку підконтрольних Росії бойовиків.

Обставини усіх злочинів та особи, які їх скоювали, будуть встановлюватися в об'єднаному кримінальному провадження щодо російської збройної агресії. У ньому розслідуються злочини російської влади та військових, а також підконтрольних Росії бойовиків.

Зараз українські правоохоронці вже встановили 160 місць, де бойовики утримували українських полонених на окупованій частині Донбасу. Розслідування у 14 нових кримінальних провадженнях здійснюватиме Служба безпеки України.

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