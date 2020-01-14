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      Ми запам'ятаємо і не пробачимо, – ветеран АТО про катування в тюрмах РФ

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      Обмін полоненими / Офіс Президента

      29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. В результаті 76 українців повернулись додому. Однак на території фейкових республік досі незаконно утримуються майже 300 громадян нашої країни.

      Про це у своєму відеоблозі "Veterano блог" розповів ветеран АТО Леонід Остальцев та наголосив: "Зараз свята вони проводять у в'язниці. Яких тортур вони там зазнають просто зараз, можна лише уявити. Та звільнені з полону українці потроху починають розповідати про жахіття, які їм довелось пережити".

      Радимо ознайомитися! Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: усе, що відомо – фото, відео

      Підтвердженням цього є спогади колишнього полоненого, якими він поділився з головним редактором видання "Цензор.нет" Юрієм Бутусовим.

      Мене спершу побили під час затримання – приїхав сам (так званий) "міністр МВС". Били ногами, серйозно пошкодили кадик, руки, ребра. Потім передали в ФСБ, вони не соромляться про себе говорити. Мене пропустили через "конвеєр". Спочатку тебе "підвішують на тапік" – це від назви телефонного проводового апарату ТА-57. До пальців, до вух під'єднують провід і пускають струм. Тільки не так як в кіно. Ніхто не вимикає, щоб запитати, коли ти хочеш щось сказати. Б'ють струмом поки не відключаєшся,
      – пригадав звільнений з полону українець.

      Остальцев сказав: "Отакий він "рускій мір" – безжальний, водночас боягузливий, огидний і, особисто для мене, – чужий. Для мене і для багатьох, думаю". 

      Ми все запам'ятаємо це і не пробачимо. Бо вірю, що в Україні з'явиться свій маленький відділ або, якщо хочете, загін, який пригадає кривдникам України кожну нанесену ними шкоду. І неважливо, в якому куточку світу вони би в цей час не перебували,
      – додав ветеран АТО. 

      Що відомо про обміни полоненими у 2019 році

      • Перший за президентства Володимира Зеленського обмін із Росією за схемою 35 на 35 відбувся 7 вересня.
      • На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.
      • Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.
      • На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
      • Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців Зеленський про ексберкутівців: Якби мав їх ще 100, віддав би за одного розвідника, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Veterano блог":

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Відеоблоги Українці в полоні РФ Обмін полоненими Україна – Росія Новини Росії
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