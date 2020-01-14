Ми запам'ятаємо і не пробачимо, – ветеран АТО про катування в тюрмах РФ

29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. В результаті 76 українців повернулись додому. Однак на території фейкових республік досі незаконно утримуються майже 300 громадян нашої країни.

Про це у своєму відеоблозі "Veterano блог" розповів ветеран АТО Леонід Остальцев та наголосив: "Зараз свята вони проводять у в'язниці. Яких тортур вони там зазнають просто зараз, можна лише уявити. Та звільнені з полону українці потроху починають розповідати про жахіття, які їм довелось пережити".

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Підтвердженням цього є спогади колишнього полоненого, якими він поділився з головним редактором видання "Цензор.нет" Юрієм Бутусовим.

Мене спершу побили під час затримання – приїхав сам (так званий) "міністр МВС". Били ногами, серйозно пошкодили кадик, руки, ребра. Потім передали в ФСБ, вони не соромляться про себе говорити. Мене пропустили через "конвеєр". Спочатку тебе "підвішують на тапік" – це від назви телефонного проводового апарату ТА-57. До пальців, до вух під'єднують провід і пускають струм. Тільки не так як в кіно. Ніхто не вимикає, щоб запитати, коли ти хочеш щось сказати. Б'ють струмом поки не відключаєшся,

– пригадав звільнений з полону українець.

Остальцев сказав: "Отакий він "рускій мір" – безжальний, водночас боягузливий, огидний і, особисто для мене, – чужий. Для мене і для багатьох, думаю".

Ми все запам'ятаємо це і не пробачимо. Бо вірю, що в Україні з'явиться свій маленький відділ або, якщо хочете, загін, який пригадає кривдникам України кожну нанесену ними шкоду. І неважливо, в якому куточку світу вони би в цей час не перебували,

– додав ветеран АТО.

Що відомо про обміни полоненими у 2019 році

Перший за президентства Володимира Зеленського обмін із Росією за схемою 35 на 35 відбувся 7 вересня.

На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.

На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців Зеленський про ексберкутівців: Якби мав їх ще 100, віддав би за одного розвідника, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

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