Мы запомним и не простим, – ветеран АТО о пытках в тюрьмах РФ

29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. В результате 76 украинцев вернулись домой. Однако на территории фейковых республик до сих пор незаконно удерживаются почти 300 граждан нашей страны.

Об этом в своем видеоблоге "Veterano блог" рассказал ветеран АТО Леонид Остальцев и подчеркнул: "Сейчас праздники они проводят в тюрьме. Каким пыткам они там подвергаются прямо сейчас, можно только представить. И освобожденные из плена украинцы понемногу начинают рассказывать об ужасах, которые им пришлось пережить".

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Подтверждением этому являются воспоминания бывшего пленного, которыми он поделился с главным редактором издания "Цензор.нет" Юрием Бутусовым.

Меня сначала избили во время задержания – приехал сам (так называемый) "министр МВД". Били ногами, серьезно повредили кадык, руки, ребра. Потом передали в ФСБ, они не стесняются о себе говорить. Меня пропустили через "конвейер". Сначала тебя "подвешивают на тапик" – это от названия проводного телефонного аппарата ТА-57. К пальцам, к ушам подсоединяют провода и пускают ток. Только не так, как в кино. Никто не выключает, чтобы спросить, когда ты хочешь что-то сказать. Бьют током пока не отключаешься,

– вспомнил освобожденный из плена украинец.

Остальцев сказал: "Вот такой он "русский мир" – безжалостный, в то же время трусливый, отвратительный и, лично для меня – чужой. Для меня, и для многих, думаю".

Мы все запомним и не простим. Потому что верю, что в Украине появится свой маленький отдел или, если хотите, отряд, который вспомнит обидчикам Украины каждый нанесенный ими вред. И неважно, в каком уголке мира они бы не находились,

– добавил ветеран АТО.

Что известно об обменах пленными в 2019 году

Первый за время президентства Владимира Зеленского обмен с Россией по схеме 35 на 35 состоялся 7 сентября.

На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.

На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.

Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев

Зеленский об экс-беркутовцах, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.: Если бы имел их еще 100, отдал бы за одного разведчика

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