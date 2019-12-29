Зеленский об экс-беркутовцах: Если бы имел их еще 100, отдал бы за одного разведчика

Выдача бывших беркутовцев в рамках обмена с Россией и пророссийскими боевиками является условием и политическим шагом. Это никак не повлияет на расследование дел Майдана.

Решение было сложным, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Борисполе.

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Глава государства подчеркнул, что приоритет – "вернуть наших людей".

Я с уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет. К сожалению, мы не могли это сделать. Но мы можем вернуть живых,

– сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что 2 из 5 беркутовцев, которых отдали в рамках обмена, были под домашним арестом.

"Не так, как наши. Не худые, не битые другими людьми. Очень неплохо жили эти 5 лет. Почему были без приговоров (экс-беркутовцы – 24 канал) – мы разберемся. Это никак не будет влиять на дела Майдана", – подчеркнул президент.

"Если бы у меня было 100 беркутовцев, я бы их отдал"

Глава государства добавил, что "дела Майдана закончат – обязательно".

Если бы они (экс-беркутовцы – 24 канал) остались, мы бы не получили наших разведчиков, не получили ребят, которые были в Дебальцево. Для меня они – герои,

– отметил Зеленский.

Он также отметил, что прежние беркутовцы "могли получить по 5-6 лет".

"Мы с вами говорим – могли. А мы возвращаем живых людей. Я вам больше скажу, если б у меня еще было 100 беркутовцев, а мне бы предложили 1 разведчика, я бы им отдал", – сказал президент.

Что надо знать об освобождении экс-беркутовцев из СИЗО?

Вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не соглашались с таким решением. Люди дежурили там всю ночь, проверяли автомобили, которые выезжали из следственного изолятора, чтобы в них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайдановцев на обмен.

Однако правоохранителям удалось забрать бывших спецназовцев. После этого активисты начали расходиться, ведь так и не достигли своей цели.

В то же время в ГПУ объяснили, что подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане экс-беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по ней продолжается, а виновных могут осудить и заочно.

Основное об обмене пленными

Большой обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов Донбасса состоялся 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области. Украинская сторона передала оккупантам 127 человек, а боевики отдали Украине 76 пленных.

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При этом 22 человека, которых передала украинская сторона, отказались возвращаться на оккупированные территории. В частности, среди освобожденных из плена украинцев – 12 военных. Боевики отдали и писателя, журналиста "Радио Свобода" Станислава Асеева.