Це був мій вибір, – Зеленський заявив, що зустрічався з сім'ями Героїв Небесної Сотні

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Борисполі заявив, що неодноразово зустрічався із сім'ями Героїв Небесної Сотні. Він наголосив, що говорив з ними про обмін полоненими.

Глава держави визнав, що обмін полоненими міг зірватися кожного дня.

До теми: Зеленський про видачу ексберкутівців: Не можемо повернути мертвих, але можемо живих

Я повертав живих і це найголовніше. Це був мій вибір. Я з повагою ставлюсь до всіх батьків і родичів, які втратили близьких на Майдані. Ми, на жаль, не можемо повернути тих, кого вже немає,

– пояснив Зеленський.

Він також додав, що це рішення було дуже складним.

Дивіться відео брифінгу Зеленського:

Що відомо про звільнення ексберкутівців

Ввечері 28 грудня Київський апеляційний суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання 5 ексбійців "Беркута", підозрюваних у розстрілах активістів Майдану в 2014 році. Зокрема, трьом беркутівців, які перебували в СІЗО – Олегу Янішевському, Сергію Зінченку та Павлу Аброськіну – суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання. Відразу стало відомо, що ексберкутівців готують до обміну полоненими.

Фактичне звільнення ексберкутівців обурило частину суспільства, тож від СІЗО почали приходити активісти. Люди чергували там цілу, перевіряли автомобілі, які виїжджали з СІЗО, щоб ексберкутівців не вивезли на обмін. Як правоохоронцям вдалося вивезти цих осіб – наразі невідомо.

В ГПУ пояснили, що ексберкутівців відпустили під особисті зобов'язання, але саму справу не закривають. Слідство у ній триває, а винних можуть засудити і заочно.