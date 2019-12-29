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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Это был мой выбор, – Зеленский заявил, что встречался с семьями Героев Небесной Сотни

      70 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Борисполе заявил, что неоднократно встречался с семьями Героев Небесной Сотни. Он отметил, что говорил с ними об обмене пленными.

      Глава государства признал, что обмен пленными мог сорваться каждый день.

      К теме: Зеленский о выдаче экс-беркутовцев: не можем вернуть мертвых, но можем живых

      Я вернул живых и это самое главное. Это был мой выбор. Я с уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет,
      – пояснил Зеленский.

      Он также добавил, что это решение было очень сложным.

      Смотрите видео брифинге Зеленского:

      Что известно об освобождении экс-беркутовцев

      Вечером 28 декабря Киевская апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 экс-бойцов "Беркута", подозреваемых в расстрелах активистов Майдана в 2014 году. В частности, трем беркутовцам, которые находились в СИЗО – Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину – суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Сразу стало известно, что экс-беркутовцев готовят к обмену пленными.

      Фактическое освобождение экс-беркутовцев возмутило часть общества, поэтому под СИЗО начали приходить активисты. Люди дежурили там, проверяли автомобили, которые выезжали из СИЗО, чтобы экс-беркутовцев не вывезли на обмен. Как правоохранителям удалось вывезти этих людей – пока неизвестно.

      В ГПУ объяснили, что экс-беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по ней продолжается, а виновных могут осудить и заочно.

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      29 декабря
      1355
      Автор: Северин Трач
      Теги: Обмен пленными Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Беркут Небесная Сотня
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