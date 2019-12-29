Это был мой выбор, – Зеленский заявил, что встречался с семьями Героев Небесной Сотни

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Борисполе заявил, что неоднократно встречался с семьями Героев Небесной Сотни. Он отметил, что говорил с ними об обмене пленными.

Глава государства признал, что обмен пленными мог сорваться каждый день.

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Я вернул живых и это самое главное. Это был мой выбор. Я с уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет,

– пояснил Зеленский.

Он также добавил, что это решение было очень сложным.

Смотрите видео брифинге Зеленского:

Что известно об освобождении экс-беркутовцев

Вечером 28 декабря Киевская апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 экс-бойцов "Беркута", подозреваемых в расстрелах активистов Майдана в 2014 году. В частности, трем беркутовцам, которые находились в СИЗО – Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину – суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Сразу стало известно, что экс-беркутовцев готовят к обмену пленными.

Фактическое освобождение экс-беркутовцев возмутило часть общества, поэтому под СИЗО начали приходить активисты. Люди дежурили там, проверяли автомобили, которые выезжали из СИЗО, чтобы экс-беркутовцев не вывезли на обмен. Как правоохранителям удалось вывезти этих людей – пока неизвестно.

В ГПУ объяснили, что экс-беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по ней продолжается, а виновных могут осудить и заочно.