Благодаря ракетам ATACMS большой дальности ВСУ смогут поражать стратегические объекты россиян на территории оккупированного Крыма и не только. Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, от чего зависит успешность атак.

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В аннексированном Крыму минимум 150 военных объектов

Залог успеха зависит от количества и модификации ракет. Ведь даже 300 километровая ATACMS имеет различные модификации, в частности, фугасные и кассетные. Соответственно в зависимости от целей, по которым будут применяться эти ракеты, важна модификация, но основное – количество.

К слову, председатель Комитета по разведке Сената Марк Ворнер ранее отмечал, что надеется на то, что ракеты ATACMS будут отправлены в Украину до конца этой недели.

Как отметил Свитан, в аннексированном Крыму минимум 150 военных объектов, которые еще остались от Советского Союза. Кроме этого, несколько десятков объектов, которые россияне успели построить.

Как минимум по три ракеты на каждый объект, то есть это партия из 500 ракет. Мы столько никогда не получали. Для галочки могут передать нам пару десятков ракет, но этого будет мало,

– сказал военный эксперт.

Также есть возможность получить ракеты дальностью 100 миль (160 километров), благодаря которым бойцы Вооруженных Сил смогут контролировать всю оккупированную материковую территорию Украины. Напомним, что Соединенные Штаты уже передавали Украине ракеты средней дальности ATACMS осенью 2023 года.

То есть, 100-мильные М-39 ракеты – это материковая Украина, а ракеты М-39А1 300-километровые – это уже Крымский полуостров,

– отметил Свитан.

Важную роль также имеет время поставки. В прошлом году Украине передали ATACMS только после того, как закончилось контрнаступление. К тому же чтобы в полном объеме использовать ATACMS нужно вдвое увеличить количество систем HIMARS, примерно до 100 единиц.

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