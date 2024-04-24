Завдяки ракетам ATACMS великої дальності ЗСУ зможуть уражати стратегічні об'єкти росіян на території окупованого Криму і не тільки. Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, від чого залежить успішність атак.

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В анексованому Криму мінімум 150 військових об'єктів

Запорука успіху залежить від кількості та модифікації ракет. Адже навіть 300-кілометрова ATACMS має різні модифікації, зокрема, фугасні та касетні. Відповідно, залежно від цілей, по яких застосовуватимуться ці ракети, важлива модифікація, але основне – кількість.

До слова, голова Комітету з розвідки Сенату Марк Ворнер раніше зазначав, що сподівається на те, що ракети ATACMS будуть відправлені в Україну до кінця цього тижня.

Як зазначив Світан, в анексованому Криму мінімум 150 військових об'єктів, які ще залишилися від Радянського Союзу. Крім цього, декілька десятків об'єктів, які росіяни встигли побудувати.

Як мінімум по три ракети на кожний об'єкт, тобто це партія з 500 ракет. Ми стільки ніколи не отримували. Для галочки можуть передати нам пару десятків ракет, але цього буде замало,

– мовив військовий експерт.

Також є можливість отримати ракети дальністю 100 миль (160 кілометрів), завдяки яким бійці Збройних Сил зможуть контролювати всю окуповану материкову територію України. Нагадаємо, що Сполучені Штати вже передавали Україні ракети середньої дальності ATACMS восени 2023 року.

Тобто, 100-мильні ракети М-39 – це материкова Україна, а ракети М-39А1 300-кілометрові – це вже Кримський півострів,

– зазначив Світан.

Важливу роль також має час постачання. Минулого року Україні передали ATACMS тільки після того, як закінчився контрнаступ. До того ж, аби у повному об'ємі використовувати ATACMS, потрібно вдвічі збільшити кількість систем HIMARS, приблизно до 100 одиниць.

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