У зв'язку з цим місцеві можуть чути вибухи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
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На Київщині працює ППО через атаку БпЛА
Повітряну тривогу у Київській області оголосили орієнтовно о 22:57. Вже за кілька хвилин Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА, який рухався з Полтавської у напрямку Київської області, курсом на Яготин. Пізніше з'явилася інформація про роботу протиповітряної оборони.
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,
– йдеться у повідомленні.
Там закликали подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Також порадили дотримуватися інформаційної тиші, тобто не фіксувати та не публікувати у мережі роботу наших оборонців неба.
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