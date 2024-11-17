У зв'язку з цим місцеві можуть чути вибухи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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На Київщині працює ППО через атаку БпЛА

Повітряну тривогу у Київській області оголосили орієнтовно о 22:57. Вже за кілька хвилин Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА, який рухався з Полтавської у напрямку Київської області, курсом на Яготин. Пізніше з'явилася інформація про роботу протиповітряної оборони.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– йдеться у повідомленні.

Там закликали подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Також порадили дотримуватися інформаційної тиші, тобто не фіксувати та не публікувати у мережі роботу наших оборонців неба.

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