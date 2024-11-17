У частині областей знову оголошено повітряну тривогу. Закликаємо не ігнорувати сирени і у разі загрози негайно прямувати у безпечне місце. Де саме фіксують російські "Шахеди", передає 24 Канал.

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Де лунає повітряна тривога

16:39, 17 листопада

БпЛА в передмісті Харкова.

Також "Шахед" на півночі Полтавщини. Рухається у південно-західному напрямку.

16:17, 17 листопада

"Шахеди" рухаються в напрямку Полтавщини.

16:14, 17 листопада

Повітряні сили попереджають про декілька груп БпЛА на Харківщині.