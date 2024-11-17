В части областей снова объявлена воздушная тревога. Призываем не игнорировать сирены и в случае угрозы немедленно направляться в безопасное место. Где именно фиксируют российские "Шахеды", передает 24 Канал.

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Где раздается воздушная тревога

16:39, 17 ноября

БпЛА в пригороде Харькова.

Также "Шахед" на севере Полтавщины. Движется в юго-западном направлении.

16:17, 17 ноября

"Шахеды" движутся в направлении Полтавщины.

16:14, 17 ноября

Воздушные силы предупреждают о нескольких группах БпЛА на Харьковщине.