В части областей снова объявлена воздушная тревога. Призываем не игнорировать сирены и в случае угрозы немедленно направляться в безопасное место. Где именно фиксируют российские "Шахеды", передает 24 Канал.
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Где раздается воздушная тревога
16:39, 17 ноября
БпЛА в пригороде Харькова.
Также "Шахед" на севере Полтавщины. Движется в юго-западном направлении.
16:17, 17 ноября
"Шахеды" движутся в направлении Полтавщины.
16:14, 17 ноября
Воздушные силы предупреждают о нескольких группах БпЛА на Харьковщине.
16:39, 17 ноября
БпЛА в пригороде Харькова.
Также "Шахед" на севере Полтавщины. Движется в юго-западном направлении.
16:17, 17 ноября
"Шахеды" движутся в направлении Полтавщины.
16:14, 17 ноября
Воздушные силы предупреждают о нескольких группах БпЛА на Харьковщине.